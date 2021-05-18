 Avrupa Parlamentosu, AB′ye göçmen alımına ortak düzenleme istiyor | Avrupa | DW | 20.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Avrupa Parlamentosu, AB'ye göçmen alımına ortak düzenleme istiyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmayan ülke vatandaşlarının çalışma amacıyla AB'ye göçünün temel şartlarını belirleyen ortak bir düzenleme çıkarılmasını talep ediyor.

default

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere çalışmaya gelmek isteyenlerin gelişini ve koşullarını düzenleyen ortak bir kurallar kataloğu hazırlanmasını talep etti. Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu’nda milletvekillerinin bugün onayladığı raporda, AB dışı ülkelerden iş göçünün temel şartlarını düzenleyen ortak bir kurallar kataloğunun şart olduğu belirtildi.

Söz konusu kurallar kataloğunun AB üyesi olmayan ülkelerden AB üyesi ülkelere çalışmak için gitmek isteyenlerin, seyahatten ikamete ve sahip olacakları haklara kadar temel ihtiyaçlarına dair düzenlemeleri içermesi öngörülüyor. Mevcut iş göçü düzenlemelerinin ise bölük pörçük olduğuna işaret ediliyor ve çalışmak amacıyla geleceklere dair hukuki düzenlemelerin ortak hâle getirilmesi isteniyor.

Video izle 06:44

Almanya'nın yeni dalga göçmenleri

Kuralların ortak hale getirilebilmesi amacıyla, başvuru işlemlerine, başvuruların reddedilmesine ve gerekçelerine, çalışmaya gelenlerin tek bir işverene bağlı kalmaksızın işyerini değiştirebilmesine dair yönetmeliklerin de üye ülkelerde eşitlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ortak merkezi sistem talebi

AP milletvekilleri ayrıca, arz ile talep arasındaki işleyişi en iyi hale getirebilmek amacıyla da bir "Avrupa Birliği yetenekler havuzu" ile bir de "Uygun işler platformu" kurulmasını, bunların işverenler ve AB ülkeleri dışından gelmek isteyenler için ortak bir merkezi yerden yürütülmesi talep ediliyor.

Avrupa Parlamentosu'na göre yasal iş göçü hem göç edilen hem de göç veren ülkelerin refahının artması, inovasyonu ve büyümesine katkı sunacak bir gelişme. AP milletvekilleri ayrıca, yasal yollardan göçün düzensiz göçü, bu yolla insanların sömürülülmesini ve insan tacirlerinin işlerini de azaltacağını dile getiriyor.

dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya’ya beyin göçü: "Vize kaygısıyla hareket alanımız daraldı"

Türkiye'den ayrılıp yeni bir hayata başlamak isteyenlerin tercih ettiği ülkeler arasında Almanya ön sıralarda. Peki, başkent Berlin'e gelenler sahip oldukları eğitimi ve birikimi buraya kolaylıkla entegre edebiliyor mu?  

Almanya'ya göçte son 10 yılın en büyük düşüşü

Koronavirüsün etkili olduğu 2020'de Almanya'ya göç eden yabancı uyrukluların sayısında son on yılın en düşük artışı kaydedildi. Türkler ilk sıradaki yerini korudu.  

Rapor: Almanya nitelikli iş gücü açığıyla karşı karşıya kalabilir

IW'nin raporuna göre, Almanya yakın zamanda nitelikli iş gücü açığıyla karşı karşıya kalabilir. Göçe ilişkin düzenlemelerdeki değişiklikler ve emeklilik yaşının yükseltilmesiyle bunun önüne geçilebileceği belirtildi.  

Seehofer'den Avrupa'ya yeni göç dalgası uyarısı

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Avrupa’ya sığınmacı göçünün son zamanlarda yine artmaya başladığını belirterek, göçün yeniden endişe verici boyutlara ulaşmaması için önlem alınmasını istedi.  

Benzer içerik

Brüssel Europaparlament

AP'den "Ülkücüler terörist" iması 18.05.2021

Avrupa Parlamentosu, tarihinin en eleştirel Türkiye raporunu oylamaya hazırlanıyor. Raporda "Irkçı ve aşırı sağcı" olarak tanımlanan Ülkücü hareket için terörist iması da var.

Deutschland Symbolbild Ausländische Mitarbeiter

Rapor: Almanya nitelikli iş gücü açığıyla karşı karşıya kalabilir 07.04.2021

IW'nin raporuna göre, Almanya yakın zamanda nitelikli iş gücü açığıyla karşı karşıya kalabilir. Göçe ilişkin düzenlemelerdeki değişiklikler ve emeklilik yaşının yükseltilmesiyle bunun önüne geçilebileceği belirtildi.

Europa Visa - Blaue Karte für ausländische Fachkräfte

Türkiye’den Almanya’ya gelen nitelikli iş gücü arttı 24.07.2020

Almanya’da nitelikli yabancı iş gücünü çekmek için öngörülen Mavi Kart'tan 2019 yılında 31 bin 220 kişiye verildi. En fazla Mavi Kart verilen ülke Hindistan olurken, Türkiye dördüncü sırada yer aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya'daki gösterilerden: Herkese sağlık- Patent hakkından vazgeçin

AP korona aşılarının patent hakkının geçici olarak kaldırılmasından yana

Avrupa Parlamentosu da korona aşılarının patent hakkının geçici olarak kaldırılmasından yana. Buna ilişkin karar bugün Strasbourg'da kabul edildi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  