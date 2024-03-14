Avrupa Parlamentosu AB Komisyonu ile yeniden davalık oluyor

Avrupa Parlamentosu, Macaristan için dondurulan Avrupa Birliği (AB) fonlarını serbest bırakan AB Komisyonu ile davalık oluyor.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nu bir kez daha Avrupa Adalet Divanı'nda dava edeceği öğrenildi. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre davanın gerekçesi Macaristan'ın dondurulan AB fonlarının serbest bırakılması. Karar, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın parlamentoda grubu bulunan yedi grubun liderleriyle kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıda alındı. Dava dosyası Pazartesi günü parlamentonun hukuki işler komitesinde teklif edilmiş ve oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Avrupa Adalet Divanından karar vermesi isteniyor

AB Komisyonu Aralık ayında daha önce hukukun üstünlüğü konusundaki eksikleri nedeniyle Macaristan için dondurulan 10 milyar 200 milyon euro değerindeki fonları dondurmaktan vazgeçmişti. Komisyon'dan yapılan açıklamada Budapeşte'nin "taahhüt ettiği tedbirleri hayata geçirdiği" gerekçesiyle paranın serbest bırakıldığı ifade edilmişti. Avrupalı parlamenterler ise AB Komisyonunu ülkedeki sorunları görmezden gelmekle suçluyor. Avrupa Adalet Divanından AB Komisyonunun kararının hukuka uygun olup olmadığı konusunda bir karar vermesi isteniyor.

Hukukun üstünlüğü için oluşturulan mekanizma

Avrupa Parlamentosu 2021'de hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlal edilmesi durumunda, ihlalde bulunan ülkelerin AB fonlarından faydalanmaması için oluşturulan mekanizmayı uygulamaya geçirmediği için AB Komisyonunu Avrupa Adalet Divanına şikayet etmişti. Parlamento Komisyon'un Nisan 2022'de söz konusu mekanizmayı Macaristan aleyhine kullanmaya başlaması üzerine şikayetini geri çekmişti. Mekanizma Macaristan için öngörülen Avrupa Birliği fonlarının, hukuk devleti prensiplerinin ihlal edilmesi hainde, dondurulmasına imkan sağlıyor.

dpa / EC, AÜ

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