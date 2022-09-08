Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artışı

Avrupa ülkelerinde faizler neredeyse son 50 yılın zirvelerine ulaşırken Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) enflasyona karşı güçlü bir adım geldi. ECB enflasyonla mücadeleyi ön plana alarak ekonominin resesyona girme pahasına gösterge borç verme faiz oranını 75 baz puan arttırarak yüzde 1,25'e çıkardı.

Yapılan açıklamada "Fiyat baskıları güçlenmeye ve genişlemeye devam etti ve enflasyon yakın gelecekte daha da yükselebilir" denildi.

Açıklamada ECB'nin yüzde 2'lik orta vadeli enflasyon hedefine ulaşılması için "önden yüklemeli bu adımının" gerekli olduğu vurgulanarak, gelecek aylarda da talebin yavaşlatılması için faiz artışı planlandığının sinyalini verdi.

Genellikle faiz oranlarını 25 baz puan artıran ECB, banka borç verme faiz oranını Euro'nun 1999'da piyasaya sürülmesinden bu yana hiçbir zaman 75 puan artırmamıştı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Fotoğraf: Daniel Roland/AFP/Getty Images

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin "önümüzdeki birkaç toplantı boyunca" faizleri artıracağını söyledi. Lagarde enflasyon "muhtemelen uzun bir süre hedefimizin üzerinde kalacaktır" dedi. ECB Temmuz ayındaki toplantısında 11 yıldır ilk kez faiz artışı gerçekleştirmişti.

Principal Global Investors yatırım şirketinden küresel stratejist Seema Shah, "Bugünkü politika faiz artışı, ortak para birimi bölgesinin tarihindeki en büyük artış ve yaklaşan durgunluğa rağmen yapıldı. Bu Merkez Bankası'nın karşı karşıya olduğu enflasyon mücadelesinin büyüklüğünün bir göstergesi" dedi.

Enflasyon tahminlerini yükseltti

Öte yandan ECB enflasyon tahminlerini bir kez daha yükseltti. Bank, 2023 yılı tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e yükseltirken, 2024 yılı enflasyon tahmini de yüzde 2,3 ile yüzde 2'lik hedefinin üzerinde yer aldı.

Karar öncesinde yapılan değerlendirmelerde ana görevi enflasyonla mücadele olan Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı artış oranının enflasyonla mücadele ciddi olduğunu göstermesi gerektiği, aksi halde güvenilirlik kaybı yaşayabileceği belirtiliyordu. Euro dolara karşı bir süredir değer kaybetmeye devam ediyor.

Politika yapıcıların önden yüklemeli bu adım ile enflasyonla mücadelede ciddi olduklarını durgunluk emareleri başlamadan gösterdikleri belirtiliyor.

Yüksek enerji fiyatlarının satın alma gücünü azaltmasıyla birlikte, ekonomide gerilemenin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Ancak, para politikası çoğunlukla arz şoku kaynaklı bir gerileme karşısında güçsüz kalıyor. Bu durum ekonomi zarar görse bile faiz artışları için bir argüman oluşturuyor.

Bazı politika yapıcılar artık açıkça bir resesyondan bahsediyor, ve ECB'nin yeni tahminleri de Avrupa'da önümüzdeki yıllarda büyümenin keskin bir şekilde düştüğüne işaret ediyor.

Banka, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 oranında büyüyeceğini öngörüyor. 2023 yılında ise büyüme beklentisi yüzde 0,9.

Reuters, AP/SSB, JD