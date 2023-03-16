AMB'den 50 baz puanlık faiz artışı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) yüksek enflasyonla mücadele amacıyla faiz oranını piyasaların beklentisine paralel olarak 50 baz puan artırma kararı aldı.

Üç temel politika faizi olan ana refinansman oranı, mevduat faiz oranı ve marjinal fonlama faizi 50'şer puan artırıldı. Banka böylelikle ana refinansman oranını yüzde 3,50, gecelik mevduat faizini yüzde 3, marjinal fonlama faizini de yüzde 3,75'e yükseltmiş oldu. Avrupa Merkez Bankası, geçen ay da 50 baz puanlık faiz artırmış ve 50 baz puanlık artışın planlandığını duyurmuştu.

Lagarde: Yanıt vermeye hazırız

AMB'den yapılan açıklamada, "Avrupa'daki bankacılık sektörü dirençli; sermaye ve likidite pozisyonları sağlam" denildi. Banka, enflasyonun "orta vadede" yüzde 2'ye çekilmesinin hedeflendiğini açıkladı. AMB Başkanı Christine Lagarde ise bankacılık krizinin yayılması endişeleri doğrultusunda AMB'nin Euro Bölgesi'nde istikrarı sağlamaya yönelik adımları atmaya hazır olduğunu söyledi. Lagarde, "Piyasalardaki mevcut gerilimleri yakından takip ediyoruz ve Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarı ve finansal istikrarı korumak için gereken şekilde yanıt vermeye hazırız" dedi.

Şubat ayında Euro Bölgesi'nde yılık enflasyon oranı bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında düşüş kaydederek yüzde 8,5 olmuştu.

Özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun da yükselmesine neden oluyor.

Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamaktan sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz oranlarını yükselterek kredi talebini geriletmeye ve fiyatları kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Ancak yüksek faiz oranları bankaları da baskı altına sokuyor. Son olarak ABD'deki Silicon Valley Bank'ın iflası ve devlet kotnrolüne geçmesi bankacılık sektörüne ilişkin endişelere neden olmuştu.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner Alman birinci kanalı ARD'de yaptığı açıklamada Alman bankalarının sermaye yapısının sağlam olduğunu belirterek "Bunun için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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Reuters,DW/BÖ,BK