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Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank – ECB, Europäische Zentralbank - EZB) Euro Bölgesine dahil 17 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü kurum.

Merkezi Frankfurt'tadır. Başkanlığı 2011'den bu yana İtalyan ekonomist Mario Draghi tarafından yapılmaktadır. AMB'ye 1998–2003 yılları arasında Wim Duisenberg, 2003–2011 yılları arasında ise Jean-Claude Trichet başkanlık yapmıştır. DW Türkçe'nin Avrupa Merkez Bankası ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

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Euro Bölgesinde enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyesinde 17.09.2021

Euro Bölgesinde Ağustos ayı enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşti. En büyük artış enerjide kaydedildi. AMB ise enflasyonun önümüzdeki yıl inişe geçmesini bekliyor.
05.05.2020, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Die Richter des zweiten Senats am Bundesverfassungsgericht, Ulrich Maidowski (l-r), Peter M. Huber, Vorsitzender Andreas Voßkuhle, Doris König, und Christine Langenfeld, kommen während der Urteilsverkündung des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu milliardenschweren Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Saal. Aufgrund der Corona-Pandemie sind weniger Richter und Richterinnen im Saal. Zudem wurden die Sitzplätze im Gerichtssaal reduziert. Foto: Sebastian Gollnow/dpa | Verwendung weltweit

Alman Anayasa Mahkemesi’nden kritik tahvil alım kararı 05.05.2020

Alman Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası (AMB) teşvik programının gerekli olduğunu kanıtlamadığı sürece Alman Merkez Bankası'nın tahvil alımlarını 3 ay içinde durdurmasına hükmetti.
Buchstaben formen die Wörter Trade, War, USA und Europe, drohender Handelskrieg zwischen der USA und der EU | Verwendung weltweit

AB ile ABD arasında ticaret savaşı kızışıyor 15.06.2018

AB, ABD'nin ek gümrük vergilerine karşı misilleme önlemlerini devreye sokuyor. İlk etapta Amerikan ithal ürünlerine 2,8 milyar euroluk ek vergi kararlaştırıldı. Çin de Trump yönetimine misilleme tehdidinde bulundu.
26.10.2017 *** European Central Bank (ECB) President Mario Draghi holds a news conference following the governing council's interest rate decision at the ECB headquarters in Frankfurt, Germany, October 26, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Avrupa'da ucuz para dönemi sona mı eriyor? 25.01.2018

Avrupa Merkez Bankası (AMB) yol ayrımında. Ekonomik canlanma ucuz para politikasının sonu olabilir. AMB Başkanı Mario Draghi sermaye piyasasında yanlış beklentilere yol açmamaya dikkat etmek zorunda.

Avrupa finans krizinin 10'uncu yılı 09.08.2017

On yıl önce ABD’de başgösteren emlak krizinin yol açtığı finans krizi Avrupa’ya 9 Ağustos 2007’de sıçramıştı. Avrupa Merkez Bankası hızla piyasalara müdahale etmiş durumu kontrol altına almıştı. Bazı uzmanlar finans krizinin yeniden yaşanabileceği uyarısı yapsa da geçen sürede Avrupalı yöneticiler mali piyasaları eskiye göre güçlendirdi.

Symbolbild Bilanz | Verwendung weltweit

AMB'nin faizleri artırması beklenmiyor 07.06.2017

Avrupa Merkez Bankası’nın gevşek para politikasından geri adım atması beklenmiyor. Ucuz para politikasının faturasını tasarrufları eriyen mevduat sahipleri ödüyor.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

09.12.2016 - Alman basınından özetler 09.12.2016

Alman basınında Suriye'deki iç savaşa ilişkin yorumlar öne çıkıyor.
08.12.2016 *** People, who left the eastern districts of Aleppo, carry their belongings as they walk in a government held area of Aleppo, Syria, in this handout picture provided by SANA on December 8, 2016. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. TPX IMAGES OF THE DAY

Handelsblatt: İç savaş öncesi Suriye mazide kaldı 08.12.2016

Alman basınında Suriye'deki iç savaş, Yunanistan'daki mülteci kampların durumu ve Avrupa Merkez Bankası'nın kararına ilişkin yorumlar öne çıkıyor.
January 26, 2016*** A statue is seen next to the logo of Germany's Deutsche Bank in Frankfurt, Germany, January 26, 2016. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo Reuters/K. Paffenbach

Deutsche Bank spekülasyonları geri çevirdi 30.09.2016

Deutsche Bank yetkilileri, müşterilerin paralarını çektikleri ve kriling müşterilerini kaybettikleri yönündeki iddiaları geri çevirdi. Banka istikrar güvencesi verse de spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor.

Der Zweite Senats des Bundesverfassungsgerichts, v.l. Sibylle Kessal-Wulf , Monika Hermanns, Herbert Landau, Gertrude Lübbe-Wolff, Andreas Voßkuhle (Vorsitz), Michael Gerhardt , Peter Huber und Peter Müller, verkündet am Mittwoch (18.01.2012) in Karlsruhe sein Urteil über die Privatisierung von Vollzugsanstalten. Das Bundesverfassungsgericht hat die umstrittene Privatisierung des Maßregelvollzugs für psychisch kranke oder drogenabhängige Straftäter für zulässig erklärt. Foto: Uli Deck dpa/lsw +++(c) dpa - Bildfunk+++

AMB tahvil alımlarına yeşil ışık 21.06.2016

Almanya Anayasa Mahkemesi, kriz ülkelerinin devlet tahvillerinin AMB tarafından satın alınmasının yasaklanması talebiyle açılan davada uygulamayı haklı buldu.
Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), spricht am 21.04.2016 während der EZB-Pressekonferenz in Frankfurt am Main (Hessen). Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/A.Dedert

Avrupa Merkez Bankası sıfır faizden vazgeçmedi 21.04.2016

Avrupa Merkez Bankası, yüzde 0 düzeyinde olan gösterge faiz oranında değişiklik yapmadı. AMB Başkanı Draghi, gevşek para politikasına tepki gösteren Alman politikacılara ise göndermede bulundu.
Marcel Fratzscher, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW)

Draghi'nin ikilemi 21.04.2016

Avrupa Merkez Bankası Avrupa'da fiyat istikrarından sorumlu. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Marcel Fratzscher, AMB'nin bağımsızlığını tartışmaya açmamaya ve kurumu politize etmemeye çağırıyor.
A man walks down a street of Bairro Alto, one of Lisbon's typical neighbourhoods, on February 25, 2013. AFP PHOTO / PATRICIA DE MELO MOREIRA (Photo credit should read PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Getty Images)

Ucuz para Portekiz'i uyuşturuyor 29.03.2016

Portekiz sıfır faiz sayesinde daha kolay borçlanabiliyor. Para bulmak kolaylaşınca zaruri reformlar erteleniyor, ya da unutuluyor. Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası, krize yol açan kötü yönetimi hortlatıyor.
ARCHIV - Die zeitgenössische Darstellung zeigt den Untergang des Luxusliners Titanic vor hundert Jahren (1912) (Reproaufnahme vom 14.01.1998). Hundert Jahre nach dem Untergang der Titanic wird jetzt durch das New Yorker Auktionshaus Guernsey's alles versteigert, was von dem Luxusschiff übrig geblieben ist. Das Los umfasst 5500 Artefakte, alle Videoaufnahmen aus der Tiefe und die Rechte für das Wrack. Gebote müssen bis Ende des Monats in New York vorliegen. Foto: dpa (zu dpa-Themenpaket 100 Jahre Untergang der Titanic vom 15.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Yorum: Draghi'nin felakete yolculuğu 11.03.2016

AMB Başkanı Mario Draghi etkisiz kalan parasal genişleme politikasından şaşmıyor. Henrik Böhme, bu politikanın Avrupa’yı felakete sürüklediğini savunuyor.
3.12.2015 *** Bildunterschrift:The headquarters of the European Central Bank (ECB) is pictured in Frankfurt am Main, western Germany, on December 3, 2015. The European Central Bank cut one of its key interest rates, the so-called deposit rate, to minus 0.30 percent in a bid to kickstart chronically low inflation in the euro area. AFP PHOTO / DANIEL ROLAND / AFP / DANIEL ROLAND (Photo credit should read DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/D. Roland

AMB faizi sıfırladı 10.03.2016

Avrupa Merkez Bankası resesyon ve deflasyon tehlikesini savuşturmak için ana faiz oranını sıfıra indirdi. Depozit faizi artarken, aylık parasal genişleme 80 milyar euroya çıktı.
Bildergalerie Frankfurt bei Nacht ARCHIV - Der Neubau der Europäischen Zentralbank (EZB) scheint am 21.10.2014 in Frankfurt am Main (Hessen) die Skyline der Stadt beim Blick aus Offenbach zu überragen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (zu dpa Europäische Zentralbank erhöht Strafzins für Bankeinlagen vom 03.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture alliance/dpa/F. Rumpenhorst

Hata Avrupa Merkez Bankası'nda mı ? 29.01.2016

Euro Bölgesi’nde enflasyon, Avrupa Merkez Bankası’nın hedeflediği oranın altında seyrediyor. Acaba merkez hatalı para politikası mı izliyor?
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