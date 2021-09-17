Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank – ECB, Europäische Zentralbank - EZB) Euro Bölgesine dahil 17 ülkenin para politikasını yönetmekle yükümlü kurum.

Merkezi Frankfurt'tadır. Başkanlığı 2011'den bu yana İtalyan ekonomist Mario Draghi tarafından yapılmaktadır. AMB'ye 1998–2003 yılları arasında Wim Duisenberg, 2003–2011 yılları arasında ise Jean-Claude Trichet başkanlık yapmıştır. DW Türkçe'nin Avrupa Merkez Bankası ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.