 Avrupa Merkez Bankası büyüme beklentisini düşürdü | EKONOMİ | DW | 07.03.2019

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EKONOMİ

Avrupa Merkez Bankası büyüme beklentisini düşürdü

Avrupa Merkez Bankası Euro Bölgesi'nde 2019 için büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 1,1'e düşürdü.

Deutschland - European Central Bank ECB l Europäische Zentralbank EZB in Frankurt (Getty Images/AFP/D. Roland)

Avrupa Merkez Bankası 2019 yılı için büyüme ve enflasyon beklentisini düşürdü. Revize edilmiş beklentileri açıklayan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, bölgede ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 1,7'den yüzde 1,1'e düşürdüklerini duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası'nın yeni sayıları, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine ilişkin belirsizlik, ABD'nin başlattığı ticaret savaşları ve Çin ekonomisindeki yavaş büyümeye ilişkin endişelerin gölgesinde geldi.

Draghi, karara ilişkin Frankfurt'ta düzenlediği basın toplantısında, "Jeopolitik faktörlere ilişkin belirsizliğin sürmesi, korumacı politika tehdidi ve gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlığın, ekonomik duyarlılık üzerinde etkisini gösterdiği gözleniyor" dedi.  

Avrupa Merkez Bankası, 2020 yılına ilişkin ekonomik büyüme beklentisini de yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya çekti.

Avrupa Merkez Bankası, enflasyona ilişkin beklentisini de yüzde 1,2'ye düşürdüğünü duyurdu. Banka daha önce yüzde 1,6'lık beklenti açıklamıştı. Draghi, zayıf ekonomik ivmenin enflasyonda hedeflerle ulaşmayı engellediğini aktardı.

Beklendiği gibi politika faizini sıfır seviyesinde tutan Avrupa Merkez Bankası, ayrıca yıl sonuna kadar faizleri artırmayacağını açıkladı. Daha önce yapılan açıklamada sonbaharda faiz artırımı olabileceği belirtilmişti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı açıklamasında Euro Bölgesi'nin gücüne olan güvenini de dile getirdi. Draghi, "Elverişli finans koşulları Euro Bölgesi'nin büyümesini desteklemeyi sürdürecek" dedi. Euro, öğleden sonra dolar karşısında yüzde 0,5 değer kaybederek, Kasım ortasından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

 

AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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