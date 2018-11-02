 Avrupa Konseyi′nden Yunanistan′a ″mülteci kampı″ eleştirisi | AVRUPA | DW | 06.11.2018

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AVRUPA

Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a "mülteci kampı" eleştirisi

Avrupa Konseyi'nin raporunda Yunanistan'daki mülteci kamplarının durumu eleştirildi. Kapasitesinin üstünde mülteci barındıran kamplarda sıhhi şartların kötülüğü, polis şiddeti ve cinsel saldırılara dikkat çekildi.

Symbolbild: Hygiene im Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

Avrupa Konseyi Yunanistan'daki on binlerce mültecinin yaşam koşullarının endişe verici durumda olduğunu duyurdu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic tarafından açıklanan raporda haddinden fazla insanın sığdırıldığı kamplarda sıhhi şartların kötülüğü, polis şiddeti ve kadın ve çocuklara yapılan cinsel saldırılara vurgu yapıldı.

Raporda özellikle 3 bin dolayındaki refakatçisiz çocuğun durumundan endişe duyulduğu ve çocukların büyük bölümünün yetişkinlerle birlikte konteyner ve çadırlarda barındırıldıklarına dikkat çekildi.

Rapor, Haziran ayında iki uzmanın yaptığı beş günlük denetleme sırasında elde edilen verilere dayanılarak hazırlandı. Raporun hazırlandığı dönem Yunanistan'da resmi verilere göre 65 bin mülteci bulunuyordu.

Raporu hazırlayan Avrupa Konseyi uzmanları, ülkeye gelen yabancıların ilk kayıtlarının yapıldığı beş Yunan adası ve Türkiye sınırındaki Filakio'daki (Seymenli) kamplarda ‘feci şartların' hüküm sürdüğü tespitinde bulundu.

Kapasitenin iki katı mülteci

Avrupa Birliği'nin mali katkıda bulunduğu "kabul merkezlerinde" 6 bin 400 kişilik kapasite bulunmasına rağmen raporun hazırlandığı dönemde, aralarında hamile ve bebekli annelerin de bulunduğu 11 bin 500 mültecinin barındığı kaydedildi. Aradan geçen zamanda kamplara sığınan mülteci sayısının daha da arttığı ve Eylül ayında 20 bine ulaştığı belirtiliyor.

Raporda kamp sakinlerinin duş ve tuvaletleri kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdukları ve refakatçisiz kadın ve çocukların sıhhi tesislerde cinsel tacize uğradıklarına da dikkat çekiliyor. Özellikle 6 bin mültecinin kaldığı Midilli ardasındaki 3 bin kişilik Moria kampında gerginliğin had safhada olduğuna da raporda yer veriliyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic, Yunan sağlık makamlarının kanalizasyonları tıkanan kamptaki tuvaletleri "halk sağlığına zararlı" olarak tanımladığını belirterek sağlık dairesinin Göç Bakanlığına tesislerin 30 gün zarfında onarılmasını ya da kampın kapatılmasını tebliğ ettiğini kaydetti.

Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre, mülteciler için 2015 yılından bu yana Yunanistan ve kamplarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına 400 milyon euroluk yardım yapıldı. 2014 – 2020 yılları arasında mültecilere yardım çalışmaları için de Yunanistan'a ayrıca 510 milyon euro ödenmesi kararlaştırılmıştı.

DW,AFP/AG,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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