 Avrupa Konseyi′nden Türkiye′ye İstanbul Sözleşmesi çağrısı | AVRUPA | DW | 21.03.2021

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AVRUPA

Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi çağrısı

Avrupa Konseyi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye, "kadınları şiddetten korumaya yönelik uluslararası sistemi zayıflatmamaya" çağrıldı.

Frankreich PACE

Avrupa Konseyi liderleri Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilmesine  çekilmesi üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklama Avrupa Konseyi'nin dönem başkanlığını yürüten Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Rik Daems ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić tarafından yapıldı.

Türkiye'nin on yıl önce anlaşmayı parlamentosunda onaylayarak kabul eden ilk Avrupa Konseyi ülkesi olduğunun anımsatıldığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ülkede geniş destek bulan sözleşmeden herhangi bir parlamento tartışması olmaksızın çekilme kararı almış olmasından büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

Açıklamada, "Sözleşmenin amacının kadına yönelik şiddeti önlemek, mağdurları korumak ve failleri kovuşturmak olduğunu hatırlıyoruz. Sözleşme kadınların temel bir insan hakkı olan şiddetten uzak bir yaşam hakkını savunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Avrupa Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Sözleşmeden ayrılmak, Türkiye'yi ve Türk kadınlarını şiddetle mücadelede hayati bir araçtan mahrum bırakacaktır. Bu nedenle Türk yetkilileri İstanbul Sözleşmesi’nin getirdiği kadınları şiddetten korumaya yönelik uluslararası sistemi zayıflatmamaya çağırıyoruz" denildi.

AB karardan geri dönmeye çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekilmesine tepki göstermişti.

Kararla ilgili yazılı açıklamasını Twitter hesabından paylaşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İstanbul Sözleşmesi dünya genelinde genç kız ve kadınların yasal koruma altında olmasını güvence altına almayı amaçlıyor. Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararına anlam veremediğimizi ve bundan derin bir üzüntü duyduğumuzu dile getirmekten başka elimizden bir şey gelmez. Türkiye'yi kararından dönmeye çağırıyoruz" dedi.

Josep Borrell'in açıklamasını kenti Twitter hesabında paylaşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "Kadınlara yönelik şiddet tolere edilemez. Kadınlar korunmaları için güçlü bir yasal çerçeveyi hak ediyor. İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyorum ve imzacı tarafları sözleşmeyi onaylamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Resmi Gazete'de cuma gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini duyurmuştu.

Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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