 Avrupa Konseyi′nden üç başkan açıklaması | AVRUPA | DW | 20.08.2019

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AVRUPA

Avrupa Konseyi'nden üç başkan açıklaması

Üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Konseyi, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasını "kaygı verici" olarak değerlendirdi.

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Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (Kongre) Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak, yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. 

Kongre, konuyu 11 Eylül'de Strasbourg'daki Başkanlık Divanı toplantısı gündemine aldı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, üç belediye başkanının görevden alınıp, yerlerine valilerin atanması kararını "kaygı verici" bulduğunu ifade etti.

Açıklamada, görevden alınan belediye başkanlarının Kongre'nin de gözlemlediği 31 Mart seçimlerinde "halkın hür iradesiyle" seçildiğine vurgu yapıldı.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasına tepki gösterek, üç başkanın derhal görevine iade edilmesini talep etti. (20.08.2019)

Görevden alınan büyükşehir belediye başkanları, haklarındaki suçlamaların yerel seçimlerdeki güç birliğini hedef aldığı ama başarılı olamayacağı görüşünde. Banu Güven, belediye başkanlarıyla DW Türkçe için konuştu. (19.08.2019)

Diyarbakır, Van ve Mardin'in belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına Avrupa Birliği'nden de tepki geldi. Brüksel, kayyum atamalarının demokrasi açısından endişe verici olduğunu vurguladı. (19.08.2019)

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. HDP’li siyasetçilerin yerine bu illerin valileri görevlendirildi. HDP ve CHP'den karara tepki geldi. (19.08.2019)

Kongre'nin, Türkiye'de yerel yöneticilere karşı aşırı yargı prosedürüne başvurulması ve yerel yöneticilerin yerine devlet memurlarının atanmasını geçmişte aldığı kararlarla eleştirdiğine hatırlatma yapılan açıklamada, bu uygulamaların "yerel demokrasinin iyi işleyişini ciddi biçimde zedelediği" görüşü dile getirildi.

Kongre, 2017'de aldığı bir kararda, görevlerini icra edemeyecek durumda olan belediye başkanlarının yerine bürokrat atanmasına alternatif olarak, belediye meclislerine belediye başkanı seçme hakkı tanınması önerisinde bulunmuştu.

Kongre Başkanı Knape, üç belediye başkanının görevden alınması konusunu 11 Eylül 2019 tarihinde Strasbourg'da toplanacak Başkanlık Divanı toplantısının gündemine aldıklarını bildirdi.

Knape, Kongre'nin, Avrupa Yerel Özerklik Şartı ilkelerinin uygulanmasıyla ilgili olarak 1-4 Ekim 2019 tarihlerinde Türkiye'ye düzenleyeceği planlanmış ziyaret sırasında konuyu resmi makamların gündemine taşıyacaklarını da söyledi.

Türkiye Kongre'de 18 yerel yöneticiyle temsil ediliyor

Öte yandan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da sözcüsü aracılığıyla üç belediye başkanının durumuyla ilgili bir mesaj yayımladı.

Sözcü Daniel Höltgen, üç belediye başkanının yerine devlet valilerinin getirilmesinin "31 Mart seçimleri ve yerel demokrasinin işleyişini baltaladığını" söyledi. Bu durumu "Ciddi kaygı" olarak tanımlayan Höltgen, "Konuyu yakından takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

 

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