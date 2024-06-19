Avrupa Konseyi, AİHM kararlarını uygulama çağrısını yineledi

Avrupa Konseyi, Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarını uygulama ve Avrupa Konseyi ile yüksek düzeyde diyaloğu sürdürme çağrısı yaptı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye Raportörü Stefan Schennach 11-14 Haziran tarihleri arasındaki Türkiye ziyaretine ilişkin dün yazılı bir açıklama yaptı.

Schennach, Türkiye'deki temasları çerçevesinde cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Ekim 2017'den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması yönünde AİHM'nin iki kararı olduğunu kaydeden Schennach, Kavala hakkındaki müebbet hapis cezasının 28 Eylül 2023'te Yargıtay tarafından onandığını hatırlattı.

AİHM kararlarına rağmen Selahattin Demirtaş'ın Kasım 2016'dan beri cezaevinde bulunduğunu ifade eden Schennach, Kobani davasında Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verilmesini, "asılsız suçlamalara dayanan bu cezayı şiddetle kınıyorum" sözleriyle eleştirdi.

Schennach, "Türk yetkililerle temaslarımda, Strasbourg'daki mahkemenin kararlarının uygulanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca hukuki bir yükümlülük olduğunu hatırlattım ve Türk yetkililere, Kavala ve Demirtaş'a ilişkin kararların uygulanması için gereken tedbirlerin gecikmeksizin alınması yönünde güçlü bir çağrı yaptım" ifadelerini kullanarak, bu davaların çözümünün Türk yetkililerin elinde olduğunu vurguladı.

Schennach, Demirtaş ve Kavala'ya ilişkin AİHM kararlarının uygulanması çağrısı yaptı Fotoğraf: HDP/dpa/picture alliance

Schennach, Kavala ve Demirtaş ziyaretlerinin gerçekleşmesine yardımcı olan AKPM Türkiye Delegasyonu Başkanı AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş'e ve Türk yetkililere teşekkür etti.

"Diyaloğun sürdürülmesi için önemli bir adım"

Temaslarında sivil toplum temsilcilerinin cezaevlerinin aşırı kalabalık olması, hapis ve tutukluluk sürelerinin çok uzun olması nedeniyle duyduğu kaygıyı dile getirdiğini belirten AKPM Türkiye Raportörü, "Tutukluların çoğu zaman ailelerinden yüzlerce kilometre uzaktaki cezaevlerinde tutulması, tecrit edilmişlik hissini artırıyor ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ediyor" notunu düştü.

"Ziyaretimin, kuruluşun en eski üyelerinden biri olan Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki diyaloğun sürdürülmesi için önemli bir adım olacağına inanıyorum" diyen Schennach, Türkiye ile "insan hakları koruma sisteminin ve ortak Avrupa değerlerinin güçlendirilmesi yönündeki iş birliğinin sürdürülmesini" umduğunu ifade etti.

Schennach Türkiye ziyareti kapsamında TBMM'deki siyasi parti grupları ve parlamento komisyonları ile AKPM'deki Türkiye delegasyonu, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile görüşmüş, ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle de bir araya gelmişti.

Türkiye'ye 16 Temmuz'a kadar süre tanındı

AİHM'in 8 Nisan'da Kavala'nın ikinci başvurusunu öncelikli olarak incelemeye almaya karar vermişti. AİHM, başvurunun incelenmesi için Türk hükümetine de cevaplaması için sorular ilettiğini açıklamıştı. AİHM'in konuya ilişkin açıklamasında; Mahkeme'nin 18 Ocak 2024 tarihinde yapılan başvuruyu 26 Mart 2024 tarihinde Türk hükümetine ilettiği ve 16 Temmuz 2024 tarihine kadar savunmasını iletmesini istediği belirtilmişti. Türkiye'nin suçlu bulunması durumunda Avrupa Komisyonu üyeliğinin askıya alınması talebiyle Bakanlar Komitesi'ne sevki söz konusu olabilecek.

DW, ANKA/JD, TY

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