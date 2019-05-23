Avrupa Komisyonu Başkanlığı için henüz uzlaşma yok

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından Avrupa kurumlarındaki yöneticilik görevlerine gelecek isimlerin belirlenmesinin haftalar sürmesi bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün akşam Brüksel'de Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in halefi olacak ismin en erken Haziran ayı sonunda belli olacağını söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda en büyük grubu oluşturan muhafazakâr çizgideki Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber'in yanı sıra Sosyal Demokratların liste başı adayı Frans Timmermans ile Liberallerden Margrethe Vestager'in adı Avrupa Komisyonu Başkanlığı için adı geçiyor.

Ancak Brüksel'de yapılan zirvede liderler Weber veya diğer bir ismin Juncker'in halefi olarak seçilmesi konusunda uzlaşma sağlayamadı. Liderler, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un belirlenecek isim konusunda arabuluculuk yapması konusunda ise anlaştı. Tusk, AB'ye üye ülkelerin liderleri ve AP ile görüşmeler yaparak bir isim önerisinde bulunacak. Tusk, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak zirveye kadar iki önemli pozisyon için isimlerin belirlenmesini umduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya ve Fransa arasında anlaşmazlık

Avrupa Komisyonu Başkanlığı için Almanya ve Fransa arasında görüş ayrılığı yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Komisyonu Başkanlığı için AP'de grubu bulunan partilerin liste başı adaylarının yanı sıra yetkin başka isimlerin de göz önünde bulundurulmasında ısrar ediyor. "En iyilerine ihtiyacımız var" diyen Macron, bu görevi deneyimli bir kişinin üstlenmesi gerektiğini savunuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve sonrasındaki açıklamasında, Macron'un Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanının liste başı adaylar arasından seçilmesi ilkesine karşı olduğunu ifade etti. Merkel, zirvede herhangi bir ismin gündeme gelmediğini de sözlerine ekledi. Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Alman siyasetçi Manfred Weber'in adaylığını destekliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı'nın AP'nin yanı sıra AB liderlerinin de çoğunluğunun onayı ile seçilmesi gerekiyor. EPP ve Sosyal Demokratlar ilk kez AP'de çoğunluğu sağlamayadı. Bu nedenle, alınacak kararlarda Liberaller veya Yeşiller ile ittifak yapmaları gerekiyor.

rtr,dpa/JD,HT

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