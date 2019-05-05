 Avrupa ″kader seçimine″ mi gidiyor? | AVRUPA | DW | 15.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Avrupa "kader seçimine" mi gidiyor?

Daha fazla milliyetçilik mi daha fazla entegrasyon mu? Mayıs sonundaki Avrupa Parlamentosu seçimleri, sağ popülizmin yükselişine sahne olan Avrupa'nın kaderini belirleyecek. DW Brüksel muhabiri Bernd Riegert'in haberi.

Stimmzettel Wahl Wahlen Europawahl (picture-alliance/dpa/N. Försterling)

"26 Mayıs'ta bizi kıtamız için bir kader seçimi bekliyor.” Avrupa Parlamentosu (AP) Hristiyan Demokratların Grup Başkanı ve merkez sağ Avrupa Halk Partisi'nin liste başı adayı Manfred Weber, meclisin geçen haftaki oturumunda bu sözleri sarf etti. Avrupa'nın günler sonra "kader seçimini” yapacak olduğunu söyleyen sadece Weber değil. Çeşitli siyasi akım ve partilerin mensubu siyasetçiler, seçim arefesinde aynı ifadeyi kullanıyor.

Mayıs sonundaki seçim, AB (Avrupa Birliği) Komisyonu Başkanlığı'nı elde etmeyi hedefleyen Hristiyan demokratların gözünde, Avrupa taraftarları ile milliyetçiler arasında ikili bir mücadeleden ibaret. Weber, "İçinde yaşadığımız bugünkü Avrupa, iyi bir Avrupa. Bu Avrupa'yı milliyetçilerin bozmasına müsaade etmeyeceğiz” demişti. Bugüne kadar yapılan seçimlerin hiçbirinde, AB üyesi ülkelerde bu kadar sağ popülist ve Avrupa karşıtı aday mevcut olmamıştı. Son yıllarda birçok Avrupa ülkesinin siyaset sahnesinde sağ popülizmin müthiş bir yükseliş kaydettiği açıkça görülüyor. Kamuoyu yoklamaları, sağ popülistlerin AP'deki koltukların yüzde 20'ye yakınını elde edebileceğini gösteriyor.

Beş yılda bir yapılan AP seçimleri, eşzamanlı olarak tüm AB üyesi ülkelerde yapılıyor. Seçimlerde tüm reşit AB vatandaşları oy kullanabiliyor. AB'nin tek doğrudan seçilen organı olan AP, Avrupa çapında geçerli olan yasaları ve AB'nin bütçesi konusunda karar alıyor. AB Komisyonu Başkanı da AP tarafından seçiliyor. Parlamentoda, 751 koltuk ve 8 meclis grubu bulunuyor.

Deutschland | Wahlarena zur Europawahl | Manfred Weber (l, EVP) und Frans Timmermans (SPE) (picture-alliance/dpa/Bildfunk/R. Vennenbernd)

Avrupa Halk Partisi'nin liste başı adayı Manfred Weber ve Sosyalistlerin liste başı adayı Frans Timmermans

Orban'ın Avrupası mı, Macron'unki mi?

Macaristan'ın milliyetçi-muhafazakar Başbakanı Viktor Orban için bu seçim, kendisinin temsil ettiği otoriter demokrasi ile liberal demokrasi arasında bir tercih anlamını taşıyor. Alman, Fransız, Danimarkalı ve İtalyan sağcılarla ittifak kuran Macar Başbakan, liberal demokratların Avrupa'nın nüfusunu "değiştirme” ve göçmenler vasıtasıyla "İslamlaştırma” amacı güttüğünü savunuyor.

Orban, Macaristan'ın ulusal bayramında yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın tarihi bir dönüm noktasında bulunduğunu idrak etmek zorundayız” demişti. Orban, göçmenler ve mültecileri kucaklayanların, "melez ırklardan oluşan milletler yaratacağını” ve "bu tür ülkelerde tarihi geleneklerin sona erdiğini ve yeni bir dünya düzeni oluştuğunu” söylemişti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Avusturya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) lideri Hans-Christian Strache, Orban ile benzer görüşleri paylaşıyor. Bu kişilerin ortak bir düşmanı var: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. "Liberal olmayan demokrasiye” savaş ilan eden Macron, Avrupa'nın, dayanışmanın ve empatinin "yeniden doğuşunu” istiyor.

Büyük reform önerileri olan Macron için de önümüzdeki Avrupa seçimleri bir kader seçimi. Macron yaklaşık dört hafta önce, "Bu seçimler kapsamındaki en önemli mücadele, Avrupa'ya inananlarla inanmayanlar arasındaki mücadele” açıklamasında bulunmuştu.

Mesele sadece göç değil

İstihdam, göç, iklim koruma, ticaret politikası ve Avrupa'nın küresel rolü… Tüm bunlar gelecek yıllarda AB'nin gündemini meşgul edecek konuların başını çekiyor. Bu noktada Avrupa yanlısı partiler hemfikir olsa da, Hristiyan demokratların adayı Weber ile Sosyalistlerin adayı Hollandalı siyasetçi Frans Timmermans arasında fikir ayrılığı pek yok. Her iki aday da Afrika ile yeni bir işbirliği ve mültecilerin geldiği ülkelere daha fazla yatırım yapılmasını istiyor.

Sağ popülistler içinse sorunun çözümü farklı: Macar Dışişleri Bakanı Peter Szijjarty mesela "izole et, çit çek ve göçmenleri mümkün olduğunda dışarıda tut” görüşünde. "Bizim için göç karşıtı çoğunluk en önemli amaç. Macaristan da buna katkı sağlayacak” diyor.

Der stellvertretende italienische Ministerpräsident Salvini und der ungarische Premierminister Orban veranstalten eine gemeinsame Pressekonferenz in Budapest (Reuters/B. Szabo)

İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini ve Macar mevkîdaşı Orban

Sağ popülistler seçmenlere bütünüyle farklı bir AB vaat ediyor: Ulus devletlerin güya kaybettikleri haklara yeniden kavuştukları ve Brüksel'e verilen yetkilerin geri alındığı bir Avrupa. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve sosyalistlerin liste başı adayı Timmermans, bu görüşte değil. Almanya'da katıldığı televizyon programında Timmermans, "Avrupa'da iktidarı aşırıcılara vermeyeceğiz. Bu bir kader seçimi. Bu sizin seçiminiz. Gelecek beş yılda nasıl bir Avrupamız olacağına siz karar vereceksiniz” demişti.

"AB'nin direnci yüksek"

Avrupa uzmanı Janis Emmanouilidis'e göre, oluşacak yeni parlamentoda, Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlar, liberaller ve yeşiller büyük bir koalisyon kurarak işbirliği yapmak durumunda. Brüksel merkezli Avrupa Siyaset Merkezi'nde (EPC) görev yapan Emmanouilidis, hemen seçimin ertesi günü AB'nin topyekün bir dönüşüm yaşamasının sözkonusu olmadığının altını çiziyor ve şunları söylüyor: "AB'nin düşmanlar tarafından ele geçirilmesine tanıklık etmeyeceğiz. Buna eleştirel bakılmalı, evet, ama olay abartılmamalı ve bu kadar negatif olunmamalı. AB geçtiğimiz yıllarda da büyük direnç gösterdi. Bu, gelecekte de böyle olacak.”

Borç ve göç krizinin ardından ABD, Rusya ve Çin'le ilişkilerin yanı sıra ekonomik krizin de yeni parlamentonun en önemli gündem maddelerinden olacağını söyleyen Emmanouilidis, Avrupa'nın bu noktada da önemli bir tercih yapması gerektiğini belirtiyor. Emmanouilidis, "Yeni krizler olacak. Bu krizlerin mevcut sorunlardan mı çıkacağı yoksa yeni sorunlar mı oluşacağını bugün bilmiyoruz. Fırtınaları atlatmak için hazırlık yapmamız gerekiyor” diyor.

AB araştırmacısı Karel Lannoo ise, AB'nin, seçimlerden sonra öncelikli olarak ekonomik kalkınmaya ve zengin kuzey ile görece yoksul güney arasındaki denkliğe odaklanması gerektiği görüşünde. Brüksel merkezli Avrupa Siyaseti Çalışmaları Merkezi'nde görev yapan Lannoo, özellikle de yoksul ülkelerde gözlemlenen sağ popülizm probleminin yalnızca bu şekilde çözüleceğini vurguluyor. "Daha fazla entegrasyon” isteyen Lannoo, "En önemlisi, Avrupa iç pazarını daha da güçlendirmek ve Avrupa dışındaki pazarlık kabiliyetini yükseltmek. İçeride daha fazla enerji politikası, dijital ekonomi ve serbest dolaşım konuşmamız gerekiyor. Dışarıda ise, Trump ABD Başkanı olduğu sürece, serbest ticaret saldırılara maruz kalacak. Daha fazla gümrük vergisi gündeme gelmesi olası” diyor.

Margaritis Schinas (Imago)

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas

"Biz hep yol ayrımındayız"

Kader anı, ölüm kalım meselesi, dönüm noktası, son şans… 23-26 Mayıs arasındaki seçimler için kullanılan betimlemeler, aslında biraz abartılı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas'a göre bu seçimlerin Avrupa için çok önemli olduğu açık olsa da, abartıdan kaçınılması gerekiyor. Schinas, "Ben uzun yıllardır Avrupa'da politika yapıyorum. Bugüne kadar Avrupa'nın yol ayrımında olduğunun söylenmediği herhangi bir seçim hatırlamıyorum. Biz aslında sürekli bu yol ayrımındayız ve bu iyi bir şey” diyor.

Schinas sözlerini şöyle sürdürüyor: "AP seçimlerine bu kadar dramatik bir biçimde girmemeliyiz. Avrupa demokrasisi çağında yaşıyoruz ve bunun bir şekilde tadını çıkarmamız gerekiyor.”

Bernd Riegert, BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanlara göre AB'nin en büyük sorunu iklim değişikliği

AP seçimlerine iki hafta kala açıklanan ankete göre, Almanlar AB'nin gelecekte çözmesi gereken en büyük sorunun çevrenin korunması ve iklim değişikliği olduğu görüşünde. (13.05.2019)  

AB'de 10 seçmenden biri aşırı sağ ya da popülistleri destekliyor

Alman Bertelsmann Vakfı'nın Avrupa'da AP seçimleri öncesi yaptırdığı anket, her 10 seçmenden birinin popülist ya da aşırı sağ partileri desteklediğini ortaya koydu. (26.04.2019)  

Seçim anketi: AP'de en güçlü grup merkez sağ olacak

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yaklaşırken yapılan kamuoyu yoklamaları, merkez sağın en büyük grubu oluşturacağını gösteriyor. AB karşıtı grupların da oylarını artırması bekleniyor. (18.04.2019)  

AP seçimleri öncesinde Facebook yalan haberle nasıl mücadele ediyor?

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde sosyal medyada yayılan yalan haberlerin seçmenlerin siyasi görüşlerini etkilemesinden kaygı duyuluyor. Peki Facebook, yalan haberle mücadele için ne yapıyor? (04.05.2019)  

Benzer içerik

Frankreich Europarat in Straßburg

Türkiye’nin Avrupa serüveni 70 yaşında 05.05.2019

Avrupa bu ay bol bol “Avrupa” konuşacak. 9 Mayıs’ta Avrupa Günü kutlanacak, 26 Mayıs’ta ise AP seçimleri var. 5 Mayıs ise modern Avrupa’nın inşası ve Türkiye’nin “Avrupalı” kimliğinde son derece önemli bir gün. Nasıl mı?

Fridays for future Schüler Schülerinnen Streik Schulstreik Klima Klimawandel Berlin

Almanlara göre AB'nin en büyük sorunu iklim değişikliği 13.05.2019

AP seçimlerine iki hafta kala açıklanan ankete göre, Almanlar AB'nin gelecekte çözmesi gereken en büyük sorunun çevrenin korunması ve iklim değişikliği olduğu görüşünde.

Italien Milan - Olli Kotro, Jörg Meuthen, Matteo Salvini und Anders Vistisen

"Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci iptal edilmeli" 08.04.2019

AP seçimleri öncesinde Avrupa’dan sağcı partilerin temsilcilerinin toplantısında Türkiye de gündeme geldi. İtalya İçişleri Bakanı Salvini, Türkiye’nin Türkiye’nin AB üyelik sürecinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Stimmzettel Wahl Wahlen Europawahl (picture-alliance/dpa/N. Försterling)

Avrupa "kader seçimine" mi gidiyor?

Daha fazla milliyetçilik mi daha fazla entegrasyon mu? Mayıs sonundaki Avrupa Parlamentosu seçimleri, sağ popülizmin yükselişine sahne olan Avrupa'nın kaderini belirleyecek. DW Brüksel muhabiri Bernd Riegert'in haberi.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  