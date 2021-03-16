 Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısı ″güvenli ve etkili″ | AVRUPA | DW | 18.03.2021

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AVRUPA

Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısı "güvenli ve etkili"

Avrupa İlaç Ajansı, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesi ile bazı Avrupa ülkelerinde kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu açıkladı.

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Koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma gibi olası yan etkilerini yeniden inceleyen Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, EMA'nın AstraZeneca aşısının Covid-19'a karşı faydalarının risklerinden daha fazla olduğu görüşünde olduğu tekrarlandı.

EMA Direktörü Emer Cooke, bugünkü olağanüstü toplantının ardından yaptığı açıklamada, aşının "güvenli ve etkili" olduğunu vurguladı. Ancak Cooke, aşı güvenlik komisyonunun, aşının yan etkileri konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ettiğini ve bu bilgilerin aşının prospektüsüne ekleneceğini belirtti.

EMA'nın açıklamasında, aşı ile kanda pıhtılaşma riskinin artması arasında bir bağlantı tespit edilemediği kaydedildi. Ayrıca, aşının farklı tesislerde üretilmesinden kaynaklanabilecek sorunlar olduğuna dair de herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Ancak EMA'nın çok nadir görülen beyin trombozu dahil olmak üzere kanda pıhtılaşma vakaları ile aşı arasında bir bağlantı olabileceğini kesinlikle gözardı etmediğinin de altı çizildi. Bu nedenle de, EMA'nın AstraZeneca aşısının olası yan etkileri konusundaki tavsiyelerini güncelleyeceği ifade edildi.

Aralarında Almanya'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde, aşı olan bazı kişilerde tromboz vakalarının görülmesi üzerine, koruyucu tedbir olarak AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alınmıştı. Bunun üzerine, Avrupa Birliği içinde aşılara onay verme yetki ve sorumluluğuna sahip kurum olan Avrupa İlaç Ajansı, aşı ile ile ilgili bulguları yeniden değerlendirmeye almıştı. EMA, 10 Mart'ta Avrupa'da AstraZeneca ile aşılanan yaklaşık 5 milyon kişiden 30'unda tromboz vakası görüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

 

Reuters,AFP / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Danimarka, aşı olan bazı kişilerin "kanında pıhtılaşma" tespit edildiği gerekçesiyle, AstraZeneca aşının kullanımının askıya alındığını açıkladı. Bunun ardından Norveç de AstraZeneca'nın kullanımını durdurduğunu duyurdu.  

Anket: Almanlar en az AstraZeneca aşısına güveniyor

Almanların Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanan aşılara karşı güveni aşıya göre değişiyor. Yapılan bir ankete göre Almanlar en fazla BioNTech/Pfizer aşısına, en az AstraZeneca aşısına güveniyor.  

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