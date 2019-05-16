Avrupa Huawei'ye yaptırım fikrine karşı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ulusal güvenliği tehdit ettikleri" gerekçesiyle başta Huawei olmak üzere Çinli telekomünikasyon şirketlerine yönelik yaptırım kararına Avrupa ülkeleri destek vermedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hızlı internet erişimi sağlayan 5G teknolojisinin ülkelerindeki alt yapı çalışmalarından Çinli Huawei'yi dışlamalarının söz konusu olmayacağını açıkladılar.

Hollandalı mevkidaşı Rutte ile Berlin'de biraraya gelen Merkel, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Almanya'nın 5G internet ağının geliştirilmesine katılacak firmaların belirlenmesinde oldukça sağlam bir yol geliştirdiğini söyledi. Bu bağlamda, tüm şirketler için geçerli olan genel güvenlik kriterlerinin de belirlendiğini kaydeden Merkel, "Biz, alt yapı çalışmalarına kimin katılacağını bu kriterlere göre belirliyoruz" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ABD'nin yaptırım kararını "Ticari bir anlaşmazlık başlatmak için uygunsuz" sözleriyle eleştirdi. Macron, Huawei’yi veya başka bir şirketi engellemenin doğru bir yaklaşım olmayacağını da sözlerine ekledi. “Fransa ve Avrupa pragmatik ve gerçekçi” diye konuşan Macron, buna karşın ulusal güvenliği, güvenlik kurallarını ve Avrupa egemenliğini korumaya gelince son derece ihtiyatlı olduklarını da kaydetti.

AB Komisyonu da üye devletlere çağrı yaparak, Huawei 5G ekipmanlarından prensipte vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu. Alman Sanayi Birliği (BDI) ise AB'ye "kendi belirlediği ilkelere göre hareket etmesi" çağrısında bulundu.

Öte yandan, Avrupa'da da Çin telekomünikasyon ürünlerine temkinli yaklaşılıyor. Basında yer alan haberlere göre, Hollanda Güvenlik Kurumu (AİVD) Huawei ürünlerinde casus yazılım ihtimaline karşı incelemeler başlattı. De Volkskrant gazetesinin bir şirket çalışanına dayandırdığı haberde ise Hollanda'daki büyük bir telekomünikasyon şirketinin müşteri verilerine ulaşılabileceği bilgisi yer aldı.

Donald Trump, Angela Merkel ve Emmanuel Macron

ABD’nin yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararname Huawei ile birlikte 70 Çinli şirketi kapsıyor.

Huawei ise casusluk suçlamalarını kesin bir dille reddediyor. Yasağın, ABD'deki telekomünikasyon sektörünü olumsuz etkileyeceğini belirten Çinli yetkililer, böylece üretici ve dağıtıcıların daha pahalı ürünleri almaya zorlanacaklarını ifade ediyorlar.

Huawei 2018 yılında, ABD'li tedarikçiler Qualcomm, Intel ve Micron Technology ile birlikte yaklaşık 11 milyar dolar ciro yapmıştı.

Pekin'den tehdit

Pekin hükümetinin Trump'ın yasak kararına tepkisi sert oldu. Çin Ticaret Bakanı Gao Feng, ABD'nin kararında ısrarlı olması durumunda bu ülke olan mevcut ticari ilişkileri gözden geçireceklerini söyledi. Çinli Bakan, ulusal güvenlik konularındaki hassasiyetlerini defalarca vurguladıklarını belirterek, Çinli şirketlerin aktif oldukları tüm ülkelerin kurallarına riayet ettiğini yineledi.

Huawei, dünyanın en büyük internet şebeke sağlayıcılarından biri. 1987'de kurulan şirketin internet sayfasında faaliyet alanlarının 170 ülkeyi kapsadığı belirtilerek, dünya nüfusunun üçte birine ulaştıkları bilgisi yer alıyor. Huawei'nin rakipleri arasında yine bir Çin şirketi olan ZTE, ABD şirketi Cisco, Güney Koreli Samsung ve Avrupa'dan Ericsson ve Nokia bulunuyor.

DW,dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe