Avrupa Birliği tartışmalı yeni telif yasasını kabul etti

Avrupa Birliği ülkeleri tartışma yaratan yeni telif yasasını pazartesi günü yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul etti. Almanya da yasa lehine oy veren ülkeler arasında. Yasanın ulusal düzeyde yürürlüğe girmesi için AB ülkelerinin önünde iki yıllık bir süre bulunuyor.

Yeni yasayla AB’nin eskimiş telif yasasının dijital çağın gereklerine uyumlu hale getirilmesi ve eser sahiplerinin internet ortamındaki içeriklerinin daha iyi ücretlendirilmesi hedefleniyor.

Avrupa Parlamentosu ile AB ülkeleri müzakerecileri şubat ayı ortasında yasa konusunda bir uzlaşmaya varmıştı. Yasa tasarısı mart ayı sonunda Avrupa Parlamentosu tarafından onaylamıştı. AB ülkelerinin pazartesi günü yaptığı oylama reformun hayata geçmesi için AB nezdinde atılması gereken Avrupa nezdindeki son adım oldu. Oylamada Hollanda, Lüksemburg, Polonya, İtalya, Finlandiya ve İsveç tasarıya red oyu verdi. Belçika, Slovenya ve Estonya ise çekimser oy kullandı. Oylamada Almanya’nın çekimser oy ya da red oyu kullanması halinde yasanın geçmesi için gerekli olan çoğunluk sağlanamayacaktı.

Dosya yükleme filtreleri sansüre yol açacak mı?

Almanya'da yeni yasaya tepkiler özellikle kamuoyunda "13'üncü Madde” olarak bilinen ancak yasanın son halinde 17’nci sırada olan maddede yoğunlaşıyor. Maddeye YouTube benzeri platformlara dosya yüklenmesi sırasında içeriklerin telif bakımından korumalı olup olmadığının inceleneceği gerekçesiyle karşı çıkılıyor. Bunun korumalı içerikleri yükleme sırasında tanıyan ve ayıklayan programlarla yapılabileceği kaydediliyor. Yasaya karşı çıkanlar bu filtre programlarının kullanılması halinde gereğinden fazla içeriğin ayıklanacağı bunun da sansürle eşanlamlı olduğunu savunuyor. Yasayı savunanlar ise yabancı içerikler üzerinden para kazanan platformların bu şekilde daha adil lisans anlaşmalara zorlanacağını ileri sürüyor. Alman hükümeti uygulamada dosya yükleme filtrelerinden kaçınılacağını açıkladı.

Yasa küçük yayınevlerine dezavantaj getirecek mi?

Yasadaki tartışmalı bir madde de kamuoyunda 11’inci olarak söz edilen denilen ancak yasanın son halinde 15’inci sırada gelen madde. Söz konusu madde yayıncılar için yan telif haklarını düzenliyor. Madde uyarınca Google News benzeri haber arama motorları, çeşitli makalelerden bölümleri internet kullanıcılarına gösterebilmek için yayınevlerine ödeme yapmak zorunda kalacak. Yasaya karşı çıkanlar bunun Google karşısında pazarlık gücü olmayan küçük yayınevleri için dezavantaj yaratacağını ileri sürüyor. Ayrıca Almanya’da 2013 yılından beri söz konusu düzenlemenin yürürlükte olduğuna, buna karşın yayıncılara kaydadeğer bir ödeme yapılmadığına işaret ediliyor.

dpa / EC, AÜ

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