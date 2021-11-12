Avrupa Birliği (AB)

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Temeli 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adıyla 6 ülke tarafından atıldı. 28 üyeli Avrupa Birliği, yaklaşık yarım milyarlık nüfusa sahip.
AB, barışa katkılarından dolayı 2012'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Parasal birliğin sağlandığı Euro Grubu 18 ülkeyi kapsıyor. Kültürel, siyasi ve ekonomik ortaklığı amaçlayan AB'nin yapısı Lizbon Antlaşması'na dayanıyor. 26.06.2016'daki referandumda Britanya'nın Birlik'ten ayrılma kararı çıktı.