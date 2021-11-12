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Avrupa Birliği (AB)

Temeli 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adıyla 6 ülke tarafından atıldı. 28 üyeli Avrupa Birliği, yaklaşık yarım milyarlık nüfusa sahip.

AB, barışa katkılarından dolayı 2012'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Parasal birliğin sağlandığı Euro Grubu 18 ülkeyi kapsıyor. Kültürel, siyasi ve ekonomik ortaklığı amaçlayan AB'nin yapısı Lizbon Antlaşması'na dayanıyor. 26.06.2016'daki referandumda Britanya'nın Birlik'ten ayrılma kararı çıktı.

Polish mounted police guard area on the Poland/Belarus border near Kuznica, Poland, in this photograph released by the Police, November 11, 2021. Policja Podlaska/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Türkiye'den Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına Belarus engeli 12.11.2021

Türkiye, Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmamasına ve uçağa alınmamalarına karar verdi. AB topraklarına girmek için Belarus'a ulaşan sığınmacılar krize neden olmuştu.
FILE - In this photo provided by the Turkish Defense Ministry on Aug 10, 2020, Turkey's research vessel, Oruc Reis, in red and white, is surrounded by Turkish navy vessels as it was heading in the west of Antalya on the Mediterranean, Turkey, Monday, . Greece says it will conduct a navy and air force exercise in an area of the eastern Mediterranean where Turkey is prospecting for oil and gas in an area as the neighboring countries remain locked in a dispute over offshore energy rights. (Turkish Defense Ministry via AP, Pool) |

AB Türkiye’ye yaptırımları uzattı 11.11.2021

Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.

GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

AB'nin gizli belgesinde Belarus ayrıntıları 11.11.2021

AB'de Belarus kaynaklı sığınmacı gerilimi sürerken AB Komisyonu'nun gizli belgesinde insan kaçakçılığının işleyişi ile ilgili ayrıntılara yer verildi. Belgede Belavia-THY iş birliğine de değiniliyor.
20.09.2021 Josep Borrell holds a press conference after a meeting of E.U. Foreign Ministers on the sidelines of the 76th Session of the U.N. General Assembly, in New York, U.S., September 20, 2021. REUTERS/David 'Dee' Delgado

AB krize müdahale gücü somutlaşıyor 10.11.2021

Avrupa Birliği'nde krizlere müdahale gücü oluşturma planı somutlaşıyor. Hazırlanan taslağa göre 5 bin askerden oluşan birlik hava ve deniz gücüyle de desteklenecek.
A picture taken on November 8, 2021 shows migrants at the Belarusian-Polish border in the Grodno region. - Poland on November 8 said hundreds of migrants in Belarus were descending on its border aiming to force their way into the EU member in what NATO slammed as a deliberate tactic by Minsk. - Belarus OUT (Photo by Leonid Shcheglov / BELTA / AFP) / Belarus OUT (Photo by LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images)

Rusya'dan AB'ye: Türkiye gibi Belarus'a da yardım edin 10.11.2021

Polonya Belarus'tan gelen sığınmacı dalgasından Putin'i sorumlu tutarken, Rusya'dan "Türkiye'ye yardım ediyorsunuz Belarus'a da edin" mesajı geldi. AB, menşe ve transit ülkelere yaptırımlar üzerinde çalışıyor.
BELARUS - NOVEMBER 8, 2021: Migrants carry their bags on the Belarusian-Polish border. Nearly 1,000 refugees were heading towards the Polish border in the morning of November 8, 2021. The foreigners intend to exercise their right to apply for a refugee status in an EU country. Poland s troops in the border regions were put on full alert. Leonid Shcheglov/BelTA/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117277

Polonya'da sığınmacı krizi: Sınır kapatıldı 09.11.2021

Polonya'ya Belarus üzerinden dün gerçekleşen sığınmacı akını sonrasında Varşova yönetimi Kuznica sınır noktasını geçişlere kapattı. AB, NATO ve ABD Belarus yönetimini sığınmacıları maşa olarak kullanmakla suçladı.
211028 -- XI AN, Oct. 28, 2021 -- A staff member works at the workshop of Fugu Taida Coal Chemical Co., Ltd. in Fugu County of Yulin City, northwest China s Shaanxi Province, Oct. 22, 2021. Photo by /Xinhua Xinhua Headlines: China s magnesium capital strives to ensure global supply, environmental protection LiuxHewei PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Otomobil üretiminde yeni sıkıntı: Magnezyum 07.11.2021

Enerji alanında yaşadığı sorunlar gerekçesiyle Çin son dönemde daha az magnezyum üretiyor. Daha az magnezyum da alüminyum üreticilerini olumsuz etkiliyor. Bu da otomobil üreticileri için ciddi problem teşkil ediyor.
Osman Kavala, prominenter Angeklagter in Istanbul - In Istanbul entschied das Gericht, Osman Kavalas Verhaftung fortzusetzen. Copyright: ANKA

Kavala: AB Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli 02.11.2021

Dört yıldır cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala, "Eğer AİHM kararlarına uyulmamasının hükümete maliyeti tutukluluğumun sağlayacağı yararlardan daha büyük olursa seçimlerden önce serbest kalabilirim" dedi.

Emissionen und globale Erwärmung. Emissions and Global Warming - A panoramic image of a coal-fired power plant.

Türkiye'de şirketler Yeşil Mutabakat'a hazır mı? 29.10.2021

31 Ekim'de başlayacak BM İklim Zirvesi öncesinde, iş dünyasında Yeşil Mutabakat tartışması alevlendi. Şirketlerin karbon salımında AB standartlarını karşılaması için gereken dönüşümü karşılayacak kaynak bulunamıyor.

BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 15: High Representative of EU for Foreign Affairs and Security Policy Joseph Borrell makes a speech during European Parliament plenary session in Brussels, Belgium on December 15, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Avrupa Parlamentosu ile AB Komisyonu mahkemelik oldu 29.10.2021

Avrupa Parlamentosu, hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal eden ülkelerin ortak bütçeden fon almasını engellemediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonu‘ndan Adalet Divanı’nda davacı oldu.

26.09.2018, Berlin, GER - Nationalfahne der Tuerkei und die Europafahne. (asiatisch, Asien, aussen, Aussenaufnahme, Banner, Beflaggung, Berlin, blau, deutsch, Deutschland, EU, EU-Fahne, EU-Flagge, Europa, europaeisch, Europaeische Union, Europafahne, Europasterne, Fahnen, Flaggen, flattern, flatternd, gehisst, Laenderfahne, Laenderflagge, Landesflagge, Nationalfahne, Nationalfarben, Nationalflagge, Nationalitaet, Nationalstolz, niemand, QF, Querformat, rot, Staatenbund, Staatssymbo, Sternenbanner, Sternenkreis, Tuerkei, tuerkisch, Westeuropa, Wirtschaft) 180926D403BERLIN.JPG *** 26 09 2018 Berlin GER national flag of turkey and the european flag asian asia outside outdoor flag banner flagging Berlin blue german Germany EU EU flag European Union European Union European flag European flag flags flags flapping fluttering flags flag flag cou

AB Türkiye'yle üç programa imza attı 27.10.2021

Türkiye ile AB Komisyonu arasında eğitim, bilim, araştırma gibi alanları kapsayan üç anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye Horizon Europe, Erasmus+ ve Solidarity Corps programlarına dahil oldu.

September 22, 2021, Warsaw, Masovia, Poland: Protesters hold Polish and EU flags tied together during a demonstration outside the Constitutional Tribunal..Judges of Poland's Constitutional Tribunal on September 22nd recessed proceedings in a case to decide which has primacy: the Polish constitution or the law of the European Union. The Constitutional Tribunal said it would take up the question again on Sept. 30 however during the proceedings a group of people protested saying that it is an attempt of Polexit, an attempt to lead Poland out of the European Union. (Credit Image: © Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Polonya'ya her gün 1 milyon euro yargı bağımsızlığı cezası 27.10.2021

Polonya'nın tartışmalı yargı reformuna ilişkin Avrupa Adalet Divanı'nın kararını uygulamaması pahalıya patladı. Polonya, Adalet Divanı'na her gün 1 milyon euro ödemeye mahkum edildi.

FILE PHOTO: European Council President Charles Michel, German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron and members of the European Council pose for a family photo during a face-to-face EU summit in Brussels, Belgium, October 21, 2021. REUTERS/Johanna Geron/File Photo

AB zirvesinden Merkel'e veda 22.10.2021

Almanya Başbakanı Merkel, katıldığı 107'nci ve son AB zirvesinden sıcak mesajlarla uğurlandı. Düzenlenen küçük kutlamaya ABD Başkanı Obama da bir videoyla katıldı.
29.05.2021 Zahlreiche Menschen spazieren durch die Fußgängerzone in der Innenstadt. Die Hoffnung auf Herdenimmunität ist fast so alt wie die Corona-Pandemie. Unter anderem ansteckendere Virusvarianten wie Delta lassen dahinter aber Fragezeichen entstehen. (zu dpa «Unerreichbare Herdenimmunität bei Corona? - Delta und weitere Risiken») +++ dpa-Bildfunk +++

Almanya’da Covid-19 vaka sayısı 5 ayın zirvesine çıktı 22.10.2021

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişeye yol açıyor. Almanya’da Covid-19 vakaları 5 ayın zirvesine çıkarken, yoğun bakımların alarm verdiği bildirildi. Rusya kapanma, AB ise aşı karşıtlarına mücadele kararı aldı.

(From L) German Chancellor Angela Merkel, Dutch Prime Minister Mark Rutte and European Council President Charles Michel take part in the first day of a European Union (EU) summit at The European Council Building in Brussels on October, 21 2021 as EU leaders discuss Covid-19, digital transformation, energy prices, migration, trade and external relations. (Photo by YVES HERMAN / POOL / AFP)

AB zirvesinde Polonya kavgası 21.10.2021

AB liderler zirvesi, Polonya krizinin gölgesinde geçti. Pek çok AB ülkesi Polonya'ya karşı sert önlemler talep ederken Polonya ve Macaristan AB'yi "yetki gaspı" ve "cadı avı"yla suçladı.

DW Haber - 21.10.2021 21.10.2021

DW Haber'de bugün: Erdoğan'dan büyükelçilere Kavala tepkisi | "Durum vahim", Video skandalından sonra Kuzey Kıbrıs'ta siyaset nasıl şekillenecek?, Zırhlı araç kurbanının ailesine alacak davası, Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda tek sorun gasp değil.
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