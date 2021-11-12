Avrupa Birliği (AB)

Otomobil üretiminde yeni sıkıntı: Magnezyum

Enerji alanında yaşadığı sorunlar gerekçesiyle Çin son dönemde daha az magnezyum üretiyor. Daha az magnezyum da alüminyum üreticilerini olumsuz etkiliyor. Bu da otomobil üreticileri için ciddi problem teşkil ediyor.