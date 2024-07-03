Avrupa basını: Türkiye'nin kurtarıcısı kaleci Mert Günok

Türkiye'nin çeyrek finale çıkışı Avrupa basınında yankı yarattı. Övgülerin odağında kaleci Mert Günok'un kurtarışı ve Merih Demiral'ın attığı iki gol vardı.

Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 son 16 karşılaşmasında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalması Avrupa basınında geniş yer buldu.

Maçta Merih Demiral iki golle yıldızlaşırken maçın uzatma anlarında kaleci Mert Günok'un kale çizgisi önünden çıkarttığı top büyük beğeni kazandı.

Almanya:

Bild: Kahraman kaleci! Mert Günok inanılmaz bir kurtarışla Türkiye'ye Avusturya karşısında 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Focus: Türklerin sevinç dansı. Gizli favori Avusturya çılgın bir oyunla elendi. Merih Demiral'ın iki golü Türklere zaferi garantiledi. Mert Günok'un çılgın kurtarışı maçın sonucunu belirledi.

Avusturya:

Der Standart: Şu ana kadar Avrupa Şampiyonası'nda ilham kaynağı olmayı başaran Avusturya Milli Takımı son 16 turunda aniden durduruldu. Türkiye'den 2-1'lik buz gibi bir yenilgi aldı. Savunma oyuncusu Merih Demiral, 57'nci saniyenin ardından 59'uncu dakikada tekrar gol attı. Michael Gregoritsch attığı golle farkı azalttı. Gizli favori evine döndü.

Merih Demiral'ın attığı iki golle Türkiye Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Thanassis Stavrakis/AP Photo/picture alliance

Fransa:

Le Monde: İyi oyun, beklenmedik olaylar, enerji, gösteri ve gerilim: Bir maçtan daha ne isteyebilirsiniz ki? Avusturyalılar ve Türkler hiçbir hesap yapmadan ve çekinmeden mücadelenin sonuna kadar son derece keyifli bir düello sundular. Maçın dönüm noktası Mert Günok'un son kurtarışıydı.

L'equipe: Avusturya Türkiye karşılaşmasındaki kornerlerde bölge savunmasındaki kusurlardan yararlanıldı. Maç boyunca kusursuz bir performans sergileyen Beşiktaş kalecisi Mert Günok, uzatma süresinin sonunda Avusturyalı Christoph Baumgartner'in (90 + 4) kafa vuruşunu muhteşem bir şekilde kurtararak üstün bir performans sergiledi.

İngiltere:

BBC: Turnuvanın şu ana kadarki en iyi maçı olduğu söylenebilir. Her iki takıma da ateşli taraftar desteği olan, sağanak yağmur altında çılgın bir tempoda oynanan, kazananın her şeyi aldığı heyecan verici bir mücadeleydi. Defansta sayısız mücadele kazanan Türk Milli Takımı genç oyuncuları Arda Güler, Kenan Yılmaz ve Barış Alper Yılmaz'ın hücumda kaliteli katkıları ile öne çıktı. Maçın bir diğer kahramanı Mert Günok'tu.

Guardian: Maçın tamamı epik nitelikte bir kalitede geçti. Türk futbol tarihine geçecek bir an sonucu belirledi.

DW/EÇ, JD

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