 Avrupa Adalet Divanı′ndan yardım eşitliği kararı | ALMANYA | DW | 21.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Avrupa Adalet Divanı'ndan yardım eşitliği kararı

Avrupa Adalet Divanı, mültecilerin yaşadıkları ülkenin vatandaşları ile aynı oranda sosyal yardım alma hakkı olduğuna hükmetti. Karar, AB ülkeleri için bağlayıcı nitelikte.

Europäischer Gerichtshof in Luxemburg (Reuters/F. Lenoir)

Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı

Avrupa Birliği'nin yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, bugün mültecileri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Karara göre, AB ülkelerinde mülteci statüsü kabul edilmiş kişiler devletten o ülkenin vatandaşları ile aynı oranda sosyal yardım alma hakkına sahipler. Davayı Avusturya, Adalet Divanı'na taşımıştı.

Adalet Divanı'na sevk edilmeden önce Avusturya yargısında ele alınan davanın konusunu üç yıl önce ailesi ile birlikte Avusturya'ya yerleşen ve mülteci statüsü kazanan bir Afgan vatandaşının durumu oluşturuyor. Söz konusu Afgan vatandaşının bu süre içerisinde sosyal yardım aldığı ancak bu meblağın süresiz oturum hakkı bulunan mültecilerin aldığı yardımdan daha az olduğu belirtiliyor. Süresiz oturum hakkı bulunan mülteciler Avusturya'da Avusturya vatandaşları ile eşit miktarda sosyal yardım alma hakkına sahipler.

Avusturya yargısı, söz konusu durumun Avrupa Birliği'nin "Vasıf Yönergesi" ile uyumlu olup olmadığı sorusuna yanıt bulmak için davayı Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti. Söz konusu yönerge 2011 yılında mültecilerin korunması için yürürlüğe konulmuştu.

Avrupa Adalet Divanı yargıçları, yönerge doğrultusunda mülteci statüsü elde etmiş olan kişilerin AB ülkelerinde o ülkenin vatandaşları ile eşit oranda sosyal yardım alma hakkı olduğuna hükmetti. Yargıçlar, bunun oturum hakkının süresinden bağımsız olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda kararın Cenevre Konvansiyonu ile de uyumlu olduğu ifade edildi.

Avrupa Birliği hukukuna göre, AB yasalarının AB ülkelerinin ulusal yasalarına karşı üstünlüğü bulunuyor. Avusturya mahkemelerinin bu durumda AB hukukunu esas alarak kararı gözden geçirmesi gerekiyor. AB hukuku uyarınca, Adalet Divanı'nın kararı diğer AB ülkeleri için de bağlayıcı nitelik taşıyor.

Epd,KNA/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İçişleri Bakanlığı’nın "geri dönüş" kampanyası tepki çekti

Federal İçişleri Bakanlığı’nın sığınmacıların geri dönmesini teşvik etmek için başlattığı kampanya tepki çekti. Bakanlık, ülkesine geri dönenlerin bir yıl boyunca ikamet masraflarını karşılama taahhüdünde bulundu. (20.11.2018)  

Mültecilere yönelik kısıtlamalar tartışma yarattı

Almanya’da muhalefet azalan göçe dikkat çekerek, ilticacıların aile birleşimine getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti. Hristiyan Sosyal Birlik partileri ise kısıtlamaların sürmesinden yana. (21.03.2017)  

Almanya sınır dışı etme sürecini hızlandırıyor

İçişleri Bakanlığı iltica başvuruları reddedilen sığınmacıların sınır dışı edilmelerini hızlandırıyor. Yeni düzenleme gece yurtlardan habersiz ayrılma yasağından, uçakta isimsiz yerler ayrılması gibi önlemleri kapsıyor. (19.11.2018)  

Almanya'da iltica yasası sertleştiriliyor

Almanya'da federal meclis, iltica yasasını sertleştiren değişiklikleri onayladı. Değişiklikler mülteci statüsünün teyidi sürecinde yetkili makamlarla etkin işbirliğini zorunlu kılıyor. (09.11.2018)  

Benzer içerik

Polen | Proteste gegen Zwangsruhestand für Richter

Polonya'da tartışmalı yasa için geri adım 21.11.2018

Polonya'da iktidar partisi, Avrupa Adalet Divanı'nın karşı çıktığı tartışmalı Yüksek Mahkeme yasasında değişikliğe gidiyor. Avrupa Adalet Divanı'nın bu yasa nedeniyle Polonya'ya ceza vermesi gündemdeydi.

Luxemburg Europäischer Gerichtshof EuGH

AB mahkemesinin PKK kararı ne anlama geliyor?  16.11.2018

Avrupa Adalet Divanı, 2014-2017 yılları arasında PKK’yı terör örgütleri listesinde tutan kararları iptal etti. Uluslararası ilişkiler uzmanı Demir Murat Seyrek, bundan sonra yaşanabilecekleri DW Türkçe’ye değerlendirdi.

Donald Trump spricht über Einwanderungspolitik

Trump'ın sığınmacı kararnamesine mahkemeden engel 20.11.2018

ABD'de mahkeme, ülkeye yasa dışı yolla giren kişilerin sığınma başvurusunda bulunmasını engelleyen başkanlık kararnamesi hakkında ihtiyati tedbir kararı aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Landtagswahl in Bayern - Wahlparty AfD Alice Weidel (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

Hakkında soruşturma başlatılan AfD’li politikacı kendini savundu

Yasal olmayan yollardan para bağışı aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Meclis Grup Başkanı Weidel kendini savundu.  

FOTO-GALERİ

default

Noel bahçeleriyle parklar ışıl ışıl

Noel ruhu Almanya'yı sarmaya başladı. Son yıllarda Noel pazarları dışında, Noel bahçeleri de ilgi çekiyor. Berlin'deki Botanik Park'ta kurulan Noel bahçesine bu yıl Stuttgart ve Dresden'dekiler de eklendi.  