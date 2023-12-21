Avrupa Adalet Divanı'ndan "Süper Lig"e yeşil ışık

Avrupa Adalet Divanı, 2021 yılında gündeme gelen "Avrupa Süper Ligi" projesi için UEFA ve FIFA'nın iznine gerek olmadığına hükmetti. UEFA ise mahkeme kararının, Süper Lig'in onaylanması anlamına gelmediğini savunuyor.

Avrupa Adalet Divanı, Perşembe günü verdiği bir hükümle, futbol dünyasında çok tartışmalı "Avrupa Süper Ligi"nin önünü açtı. Avrupa'nın en üst mahkemesi konumundaki Divan ilgili kararında, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) tekel konumlarının, Avrupa Rekabet Hukuku ile bağdaşmadığını bildirdi. Adalet Divanı karar metninde ayrıca, FIFA ile UEFA'nın "piyasaya hükmeden pozisyonlarını kötüye kullandığını" dile getirdi.

17 aydır devam eden hukuki sürecin bu şekilde sona ermesinin ardından, Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri tarafından kurulmak istenen Süper Lig'in önündeki engeller de kalkmış oldu. Ancak mahkeme diğer yandan, "bu kararın Süper Lig projesi gibi bir rekabete onay verilmesini zorunlu kılmadığı" cümlesini de karar metnine koydu.

Savcı ile mahkemenin görüş ayrılığı

Süper Lig projesi, İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkede taraftarların tepkisini çekiyor Fotoğraf: TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images

Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karar, dava savcısı Athanasios Rantos'un son mütalaasındaki talebinden farklı oldu. Rantos, söz konusu mütalaasında, Süper Lig gibi bir oluşumun prensipte kurulabileceğini, ancak bunun için diğer ligleri düzenleyen federasyonların izninin alınmasının gerektiğini ifade etmişti. Adalet Divanı'nın 15 yargıçtan oluşan mahkeme heyeti ise, Rantos'un cümlesinin ikinci kısmını karar metnine dahil etmeyerek, UEFA ve FIFA tarafından yaptırım tehdidinde bulunulması ve olası Süper Lig takımlarını kendi liglerinden ihraç etmelerinin hukuka aykırı olduğunu, yeni bir lig kurulması için bu iki kurumdan izin alınmasına gerek olmadığını vurguladı.

UEFA: Karar Süper Lig'in onaylanması anlamına gelmiyor

Avrupa Adalet Divanı'nın kararını açıklamasının ardından bir mesaj yayınlayan UEFA, söz konusu kararın "Süper Lig'in onaylanması anlamına gelmediğini" ve sadece "teknik bir eksikliğin altını çizdiğini" belirtti. UEFA'nın, kendi kurallarının sağlamlığından ve özellikle de ilgili tüm Avrupa yasa ve yönetmeliklerine uygunluğundan emin olduğu vurgulanan açıklamada, "Avrupa spor modelini ulusal federasyonlar, ligler, kulüpler, taraftarlar, oyuncular, antrenörler, AB kurumları, hükümetler ve ortaklarımızla birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Mahkemeye taşınan ihtilafın tek sebebi kartel hukuku ile ilgili olmadığı için, UEFA ve FIFA'nın konu hakkında farklı açılardan karşı davalar açabileceği belirtiliyor.

Süper Lig projesini başlatan kulüpler, buna karşı çıkan UEFA ve FIFA'nın futbol dünyasındaki tekel konumuna karşı ilk olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de dava açmış, söz konusu İspanyol mahkemesi de davayı Avrupa Adalet Divanı'na devretmişti.

Avrupa Süper Ligi projesi fikrinin öncülerinden, Real Madrid Başkanı Florentino Perez Fotoğraf: Miguelez Sports/Real Madrid Cordon Press/imago images

Süper Lig projesinin kurucuları arasında yer alan İspanya'nın Real Madrid ve FC Barcelona kulüplerinin arkasında olduğu A 22 isimli spor pazarlama ajansı da bu sürece davacı olarak katılmış ve Süper Lig'i yeni bir konsept ile tekrar gündeme getirmişti.

FC Barcelona ve Real Madrid karardan menun

Avrupa Adalet Divanı'nın kararını açıklamasının ardından, memnuniyetini dile getiren FC Barcelona kulübü, "Mahkemenin Avrupa'da en üst seviyede yeni bir rekabetin önünü açtığını" ifade etti.

Real Madrid kulübünü mesajında ise, "Avrupa kulüp futbolu artık tekel olmaktan çıkacak" denildi.

SID / ET,EC

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