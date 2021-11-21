 Avrupa ülkelerinde korona protestoları | Avrupa | DW | 21.11.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

Avrupa ülkelerinde korona protestoları

Koronavirüs pandemisinin dördüncü dalgası ile karşı karşıya olan Hollanda, Avusturya, Hırvatistan gibi birçok Avrupa ülkesinde hükümetlerin aldığı önlemler protesto edildi. Hollanda'da protestolara şiddet karıştı.

default

Kış aylarının yaklaşması ile koronavirüs pandemisinin dördüncü dalgasıyla karşı karşıya kalan birçok Avrupa ülkesinde hükümetlerin başvurduğu kapanma ve temas kısıtlaması gibi önlemler protesto edildi.

Hollanda'da protestolar ikinci gününe girerken Lahey'deki protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Bazı göstericilerin güvenlik görevlilerine molotof kokteyli fırlatması, bisikletleri ateşe vermesi, trafik ışık ve işaretlerine zarar vermesi üzerine polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. Polisin verdiği bilgilere göre, yarısı 18 yaş altında 51 kişi gözaltına alındı.

Hollanda'nın diğer kentlerinde de önlemler protesto edildi. Amsterdam'da çoğu gençlerden oluşan binlerce kişi bir gece önce Rotterdam'da yaşanan şiddet olayları üzerine protesto gösterisinin iptal edilmesine karşın bir araya geldi. Gösterinin barışçıl bir şekilde sona erdiği bildirildi. Hollanda'da hükümet 12 Kasım'da vaka sayılarının rekor düzeye ulaşması üzerine üç hafta boyunca kısmi kapanma kararı almıştı.

Niederlande Anti Coronamaßnahmen Demonstration

Avusturya, Hırvatistan, İsveç ve Danimarka'da da protestolar

Diğer Avrupa ülkelerinde de yeni koronavirüs önlemlerine karşı protesto gösterileri düzenlendi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da cumartesi günü on binlerce kişi hükümetin tam kapanma ve aşı yükümlülüğü kararlarını protesto etmek için sokağa çıktı. Avusturya  hükümeti, 23 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 20 günlük tam kapanma kararı almış ve ülkede 1 Şubat'tan itibaren herkesin koronavirüse karşı iki doz aşı olması zorunluğu getirmişti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de protestolar meydana geldi. Zagreb sokaklarında binlerce kişi hükümetin kısıtlama kararlarını protesto etti. Danimarka'nın başkenti Kopenhag ve İsveç'in başkenti Stockholm'da da protestolar düzenlendi.

Avusturya, Hırvatistan, İngiltere, Slovenya, Hırvatistan ve Çekya'nın bazı bölgeleri 100 bin kişi başına son yedi gün içinde yeni vaka sayısını gösteren insidans değerinin Avrupa'da en yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor.

 

Reuters,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Rotterdam'daki korona gösterisinde polis uyarı ateşi açtı

Rekor seviyedeki koronavirüs vakaları nedeniyle önlemleri sıkılaştıran Hollanda hükümetini protesto için Rotterdam'da düzenlenen gösteride yaşanan şiddet üzerine polis uyarı ateşi açtı, yedi kişi yaralandı.  

Almanya'da aşısızlar için günlük hayat zorlaşacak

Almanya'da alınan tedbirlere göre, hastaneye yatışların yoğun olduğu bölgelerde aşı olmayanların kültürel etkinliklere ve spor faaliyetlerine katılmasına, restoran ve kafelere girmesine izin verilmeyecek.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Kuznica sınır kapısı yakınlarındaki geçici barınma merkezine götürülen göçmenler

Polonya sınırında göçmenlerin bekleyişi sürüyor

Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürdüren göçmenler, Avrupa Birliği sınırının açılması taleplerinde ısrarlı. Polonya ise sınır güvenliğini artırıyor.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  