AVM'ler salgında neden riskli?

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı alışveriş merkezlerinde salgının yayılımını engellemek amacıyla bir dizi standartlar belirledi. Buna göre mağazalar dezenfekte edildi, girişlerde vücut ısıları ölçüldü, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Uzmanlara göre AVM'lerin açılması, alınan önlemlere rağmen riski artırabilir. Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Sarp Üner "Kapalı ortamlar olan alışveriş merkezleri açılması en son güveme gelmesi gereken yerlerden biriyken açıldılar. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bir doküman var. Bu doküman, açıkçası uygulanması ve kontrol edilmesi zor önlemleri içermekte. Örneğin kişilerin bir araya gelmesinin engellenmesi, gruplar halinde dolaşmasının engellenmesi, mağazaların içine belirli sayıda kişilerin girmesinin sağlanması, AVM’lerdeki temizlik sıklığı gibi. Bunları uygulanması zor önlemler olarak değerlendiriyorum" diyor.

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AVM çalışanlarının bir kısmı alınan önlemler konusunda işverenlerine güvendiklerini belirtiyorlar. Bazıları ise kaygılı. Tez-Koop-İş Sendika'sından Emirali Karadağ da, önlemlerin yeterli olup olmadığını sorguluyor. "Kesinlikle yeterli değildir. Bunların denetim mekanizmasını kim yapacak? Her 10 metrekareye bir müşteri düşecek deniyor, çalışanlar birbirinden uzak duracak, maske takacak, sterilizasyon yapılacak, güvenlik kontrol edecek, ateş ölçecek deniyor. Peki bunları kim denetleyecek" diyor.

Barış Deniz Narlı

© Deutsche Welle Türkçe