AVM, pazar ve kuaförlerde dikkat edilmesi gerekenler…

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi sürecinde 11 Mayıs'tan itibaren AVM'ler ve pazar yerleri ile berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden açılıyor.

Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Bu da "kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 liradan 1000 liraya kadar idari para cezası" anlamına geliyor.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

İşte hem iş yerleri hem de müşteriler açısından dikkat edilmesi gereken noktalar:

Kuaför ve güzellik salonları

İçişleri Bakanlığının 6 Mayıs tarihli genelgesi uyarınca 21 Mart'tan beri kapalı bulunan berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri 11 Mayıs'tan itibaren yeniden faaliyete başlayacak. Bu iş yerleri 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek ve müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Yan yana koltuklarda oturulamayacak, iki müşteri arasında bir koltuk boş bırakılacak. Randevularda kayma yada hizmette gecikme durumlarında salonun içinde en fazla bir müşterinin beklemesine izin verilecek.

Hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebilecek. İş yerleri, hizmet alan ve bekleyen olmak üzere maksimum kaç müşterinin kabul edileceğine dair bilgiyi, giriş kısmına herkesin görebileceği şekilde asacak.

İş yerinde çalışanların maske takması zorunlu kılınırken müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilecek.

Her müşteri için ayrı dezenfeksiyon

Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin, ayrıca kullanılacak tüm malzemenin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işlemi tekrarlanacak. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanacak. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye gösterilecek.

Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması sağlanacak. Müşteriler isterlerse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebilecek ve bu imkanın bulunduğu, randevu aşamasında müşterilere bildirilecek.

Jilet, ustura, cilt bakımı, makyaj ve ikram yasak

Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.

Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde de cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecek.

Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan "ense fırçası"nın kullanımı, dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yer ve yüzeye temas etmesi nedeniyle geçici süreliğine durdurulacak.

Türkiye'nin normalleşme planını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulması da şimdilik yasak.

Pazar yerleri

İçişleri Bakanlığının 7 Mayıs tarihli genelgesiyle 11 Mayıs Pazartesi günü saat 9.00'dan itibaren itibaren mahalle ve semt pazarlarında geçici olarak kısıtlanan giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemeleri yeniden satılabilecek.

Pazarlarda tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe olması, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması gibi tedbirler geçerliliğini sürdürecek.

AVM'ler kademeli olarak açılıyor

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme önlemleriyle ilgili açıklaması ardından bir tavsiye kararı yayınlayarak alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak açılacağını bildirdi.

Buna göre AVM'lerin faaliyet saatleri 10.00-22.00 olarak kalacak, perakendeciler 11 Mayıs-1 Haziran arasında 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

AYD'nin tavsiye kararında, hazırlıklarını tamamlayamayan iş yerlerinin mağdur olmaması için AVM’lerdeki kiracılardan Mayıs ayı için kira bedeli tahsil edilmemesine, devam eden aylarda her AVM’nin kendi koşullarında kiracılarına gerekli desteği vermesi için azami çaba harcamasına da dikkat çekildi.

Ortak kullanım alanlar kapalı kalacak

Ancak AVM'lerin açılması, şimdiye kadar yayınlanan genelgeler kapsamındaki işyerleri için geçerli olacak. Yemek katı, sinema salonları, eğlence alanları, spor merkezleri ve çocuk oyun alanları gibi kalabalık ortak kullanım alanları ilk etapta hizmet vermeyecek.

Açık iş yerlerinde de Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının belirleyeceği asgari tedbirlere ilaveten müşteri ve çalışanların sağlığını korumak adına gerekli görülen önlemler alınacak. Salgınla mücadelenin olumlu seyretmesi durumunda nihai açılış tarihinin 1 Haziran 2020 olması ve çalışma saatlerinin 1 Haziran itibarıyla yeniden 10.00-22.00 olarak belirlenmesi de AYD'nin tavsiye kararında yer aldı.

AVM'lerde ortak kullanım alanları kapalı kalacak

Hijyen tedbirleri

Sağlık Bakanlığı AVM'lere ilişkin hijyen tedbirlerini ise şöyle açıkladı:

-Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek ve zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulacak.

- AVM'de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak.

- Alışveriş merkezindeki işi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.

- AVM'den çıkan kişi sayısı kadar kişinin girişine izin verilecek.

- AVM'ye girişte tıbbi/bez maske takılacak ve maskesi olmayanlar içeri alınmayacak.

- Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayıp, sağlık kuruluşuna gitmesi istenecek.

- AVM giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına uyulacak, kişiler sırayla içeriye alınacak, sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.

- Müşteriler anonslar ya da videolarla Covid-19 kapsamında AVM'de uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilecek. Bu anonslarda AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması istenecek.

- Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe