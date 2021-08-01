Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
AT&T, telekomünikasyon şirketi. Merkezi ABD'nin Dallas (Texas) kentindedir. 2013 yılı itibariyle 243 bin 360 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2013 yılında 128 milyar 800 milyon dolar ciro yapmıştır.
DW Türkçe'nin AT&T ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Pandemi nedeniyle dünyanın hemen her yerinde okullar kapalı ve öğrenciler internet üzerinden eğitim görüyor. Ancak İtalya'daki bir 4. sınıf öğrencisi Fiammetta, ülkedeki en iyi uzaktan eğitim ortamına sahip gibi. Onun etrafında bol miktarda temiz hava, bir at ve teneffüs sırasında birlikte oynayabileceği 350 keçi var.
İstanbul'daki adalarda bir dönemin sonuna gelindi. Uzun zamandır tartışma konusu olan faytonlar artık kalktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) faytonları ve atları satın aldı. 1174 tane at şu anda Büyükada'da seyislerin ve veterinerlerin gözetimde özgürlüğün tadını çıkarıyor.
İtalyan palazzo tarzı apartmanlar, bugünlerde film klasikleri için mükemmel bir tuval görevi görüyor. Karantina altındaki İtalyanlar, birlikte sinema izlemenin tadını çıkarmanın yeni bir yolunu buldu. Cinema at Home etkinliği sayesinde filmleri projektörlerle bina cephelerine yansıtıp tüm mahallece izleyebiliyorlar. Üstelik evden çıkmak zorunda kalmadan.
Herkesin ilginç kostümler giyerek sokaklarda dolaştığı Cadılar Bayramı'nda bu yıl da Star Wars fenomenine ilgi büyük olacak gibi gözüküyor. ABD'nin Ohio kentinde bir kişi bahçesinde evi büyüklüğünde bir AT-AT inşa etti. AT-AT'ye bir Stormtrooper eşlik ediyor.