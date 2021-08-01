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AT&T

AT&T, telekomünikasyon şirketi. Merkezi ABD'nin Dallas (Texas) kentindedir. 2013 yılı itibariyle 243 bin 360 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2013 yılında 128 milyar 800 milyon dolar ciro yapmıştır.

DW Türkçe'nin AT&T ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

***31.07.21*** In der Türkei sorgt ein mutmaßlich rassistisch motivierter, tödlicher Angriff auf eine kurdische Familie für Entsetzen. Bewaffnete Angreifer drangen am Freitag in das Haus der Familie nahe der Stadt Konya ein, töteten sieben Menschen. DW Türkisch Korrespondet Alican Uludag ist vor Ort (in Konya Meram) und macht Recherche über das Geschehen. Die Bilder zeigen den Tatort.

Emniyet Müdürü Dinç’ten avukata: "Irkçı değil diye Tweet at" 01.08.2021

Konya Meram’daki katliamın ardından Emniyet Müdürü Engin Dinç avukata “Irkçı saldırı değil” diye Tweet atmasını söyledi. “Cezasızlığın katillere nasıl cesaret verdiğini daha önce de gördük” Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

Dağlarda keçilerle uzaktan eğitim 25.04.2021

Pandemi nedeniyle dünyanın hemen her yerinde okullar kapalı ve öğrenciler internet üzerinden eğitim görüyor. Ancak İtalya'daki bir 4. sınıf öğrencisi Fiammetta, ülkedeki en iyi uzaktan eğitim ortamına sahip gibi. Onun etrafında bol miktarda temiz hava, bir at ve teneffüs sırasında birlikte oynayabileceği 350 keçi var.

27.04.2020 In Bussen, Bahnen und Zügen in NRW sowie auf Gleisen wie am Kölner Hauptbahnhof herrscht wegen der Coronakrise derzeit Maskenpflicht und Reisende erscheinen nur noch maskiert. Köln, 27.04.2020 | Verwendung weltweit

Alman uzman: Koronavirüs bağışıklığı uzun sürmüyor 29.10.2020

Covid-19'u atlatanlar bağışıklık kazanmış oluyor mu? Alman immünoloji uzmanı Thomas Kamradt, ikinci kez hastalananlar istisna olsa da koronavirüs bağışıklığının kısa ömürlü olduğuna dikkat çekti.

Adalar'da özgür atlar zamanı 03.06.2020

İstanbul'daki adalarda bir dönemin sonuna gelindi. Uzun zamandır tartışma konusu olan faytonlar artık kalktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) faytonları ve atları satın aldı. 1174 tane at şu anda Büyükada'da seyislerin ve veterinerlerin gözetimde özgürlüğün tadını çıkarıyor.

Korona günlerinde sinema 05.04.2020

İtalyan palazzo tarzı apartmanlar, bugünlerde film klasikleri için mükemmel bir tuval görevi görüyor. Karantina altındaki İtalyanlar, birlikte sinema izlemenin tadını çıkarmanın yeni bir yolunu buldu. Cinema at Home etkinliği sayesinde filmleri projektörlerle bina cephelerine yansıtıp tüm mahallece izleyebiliyorlar. Üstelik evden çıkmak zorunda kalmadan.
Pferdektuschen in Büyükada/ Istanbul. Foto: Tunca Ögreten / DW

Erdem Gül: Atlar halk sağlığı için itlaf edildi 19.12.2019

Büyükada’da 81 atta Ruam hastalığı çıkması üzerine atlar itlaf edildi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, itlafın halk sağlığını korumak amacıyla yapıldığını açıklarken aktivistler şeffaflık talep etti.

DW Haber - 19.12.2019 19.12.2019

DW Haber’de bugün: ▪️ Kayyum atanan Muş'ta vatandaşlar: "Korkudan sokağa çıkamıyoruz" ▪️ Uyarı: "Türkiye su kıtlığı yaşayabilir" ▪️ Büyükada'da 81 at itlaf edildi. Gerekçe halk sağlığı
U.S. President Donald Trump speaks to the media about Hurricane Dorian as he returns from Camp David to the White House in Washington, U.S., September 1, 2019. REUTERS/Joshua Roberts

Trump Suriye’den asker çekmeye devam ediyor 13.10.2019

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark T. Esper ile görüşmesinin ardından, iki ateş arasında kalma riski olan askerlerini geri çekilmesi yönünde talimat verdi.

French and Turkish flags

Türkiye’nin güneyine Fransız SAMP-T bataryası 25.07.2019

Rusya’dan satın aldığı S-400’ler nedeniyle Batılı müttefikleri ile ilişkilerinde sancılı bir süreçten geçen Türkiye, güney sınırına Fransız füze bataryası konuşlandıracak.
Die Journalistin Banu Güven. Foto: Privat

Banu Güven: Erdoğan’ın haklı tedirginliği 12.05.2018

Sosyal medyadaki #T A M A M ve #S I K I L D I K kampanyalarını değerlendiren gazeteci Banu Güven, DW Türkçe için kaleme aldığı yazıda, Erdoğan’ın muhalefete "üst üste malzeme vermesinin" nedenlerini yorumladı.

Yük hayvanlarına ücretsiz bakım hastanesi 30.04.2018

Mısır'da halen pek çok insan at ve eşekleri çalıştırıyor. Luksor kentinde yaşayan bir İngiliz veteriner ise yıllardır hayvanları ücretsiz tedavi ediyor. Onun çabaları ile hayvanların bakımı konusunda yerel halk bilinçleniyor.

Erkeklerin moda günahları: At kuyruğu 17.01.2018

DW'nin en şık sunucusu Gerhard Elfers, iş dünyasının moda günahlarını bir bir su yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Elfers'e göre erkeklerin işleyebileceği bu günahların listesinde at kuyruğu da bulunuyor.

Cadılar Bayramı'na Star Wars'lu hazırlık 20.10.2017

Herkesin ilginç kostümler giyerek sokaklarda dolaştığı Cadılar Bayramı'nda bu yıl da Star Wars fenomenine ilgi büyük olacak gibi gözüküyor. ABD'nin Ohio kentinde bir kişi bahçesinde evi büyüklüğünde bir AT-AT inşa etti. AT-AT'ye bir Stormtrooper eşlik ediyor.

Huzurlarınızda dünyanın en büyük dinozoru 11.08.2017

İsmini fosillerinin bulunduğu Patagonya bölgesi ve Yunanca 'büyük' anlamına gelen 'titan' sözcüğünden alan Patagotitan, bugüne kadar keşfedilmiş en büyük dinozor olma özelliğini taşıyor.
20.06.2017*****Britain Horse Racing - Royal Ascot - Ascot Racecourse - June 20, 2017 Racegoers pose before the races Action Images via Reuters / Matthew Childs Livepic

Royal Ascot'ta şapka yarışı 22.06.2017

İngiltere'de 300 yıldır düzenlenen Royal Ascot At Yarışları her yıl büyük ses getiriyor. Resmi olarak gözler at yarışları üzerinde olsa da gerçekte bütün ilgi yarışları izlemeye gelen kadınların şapkalarında oluyor.
ARCHIV 2012 +++++ German soldiers of the 291st Jagerbataillon take part in a military ceremony on July 5, 2012 in Illkirch-Graffenstaden, eastern France. The 600 soldiers of the 291st J?gerbataillon, the first German regiment stationed in France since 1945 and who will parade down the Champs-Elysees avenue on July 14, represent a powerful symbol of reconciliation between the two countries. AFP PHOTO/FREDERICK FLORIN (Photo credit should read FREDERICK FLORIN/AFP/GettyImages) Stationierungsort vom Terrorverdächtigen Franco A.

Bir Alman askeri daha tutuklandı 09.05.2017

Alman ordusu bünyesinde yabancı düşmanı bir ağın mensubu olduğu şüphesiyle gözaltına alınan ikinci asker çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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