Dağlarda keçilerle uzaktan eğitim

Pandemi nedeniyle dünyanın hemen her yerinde okullar kapalı ve öğrenciler internet üzerinden eğitim görüyor. Ancak İtalya'daki bir 4. sınıf öğrencisi Fiammetta, ülkedeki en iyi uzaktan eğitim ortamına sahip gibi. Onun etrafında bol miktarda temiz hava, bir at ve teneffüs sırasında birlikte oynayabileceği 350 keçi var.