 Atina: Oruç Reis kaldıkça istikşafi görüşme yapmayız | AVRUPA | DW | 13.10.2020

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AVRUPA

Atina: Oruç Reis kaldıkça istikşafi görüşme yapmayız

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, "Oruç Reis bölgede kaldığı sürece Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapmayacağız" dedi.

Türkei Antalya Ölbohrschiff Oruc Reis (Orhan Cicek/AA/picture-alliance)

Yunanistan, Türkiye ile planlanan istikşafi görüşmelerden sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yeniden görevlendirilmesi nedeniyle çekilebileceği mesajını verdi. Oruç Reis'in Yunanistan'ın kıta sahanlığında bulunması halinde Türkiye ile müzakere yürütmeyeceklerini söyleyen Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas Parapolitika radyosuna açıklamasında, "Oruç Reis bölgede kaldığı sürece Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da dün geminin doğal gaz aramaya devam etmesi için harekete geçirilmesini kınayarak "Bu, doğrudan bölgedeki barışı ve güvenliği tehdit eden bir adımdır" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye'nin Oruç Reis kararının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bugün Kıbrıs ve Yunanistan'da temaslarda bulunacak. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Maas'ın Türkiye'yi ise ziyaret etmeyi planlamadığını belirtti. Maas ziyareti öncesi de sert bir açıklama yaparak "Ankara gerginliği azaltma ve provokasyon arasında gidip gelmeye son vermeli" ifadelerini kullandı.

Yeni Navtex 22 Ekim'e kadar geçerli

Türkiye, Oruç Reis'i Eylül ayı ortalarında Antalya Limanı'na bakım için çektiğini açıklamış, ardından Türkiye ve Yunanistan Almanya'nın arabuluculuğunda istikşafi görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını duyurmuştu. Ancak Ankara'nın Oruç Reis için 22 Ekim'e kadar geçerli olacak yeni bir Navtex mesajı yayınlaması gerginliği yeniden tırmandırdı.

Antalya Limanı’ndan ayrılan geminin yeni görev alanı Yunanistan'a bağlı Meis Adası'nın güneyini kapsıyor. Yunanistan, Oruç Reis'in faaliyetlerini yürüttüğü bölgenin kendi yetki alanında olduğu iddia ediyor.

NATO bünyesinde de Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmeler yapılmış ve sürdürülen teknik görüşmeler sonucunda askeri gerilimi yatıştırmaya yönelik bir güvenlik mekanizması üzerinde anlaşıldığı açıklanmıştı.

Reuters,DW/HS,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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