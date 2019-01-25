 Atilla Taş′a denetimli serbestlikle tahliye | TÜRKİYE | DW | 08.02.2019

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TÜRKİYE

Atilla Taş'a denetimli serbestlikle tahliye

Mahkeme şarkıcı Atilla Taş'ın denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi. 14 ay tutuklu kalan Taş, 3 yıldan fazla hapis cezasına mahkum edilmişti.

Arşiv

Arşiv

Şarkıcı Atilla Taş denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi. Mahkemenin kararını Taş'ın avukatı Yaman Akdeniz, Twitter üzerinden duyurdu.

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Aralarında şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy’un da bulunduğu 25 kişi Gülen yapılanmasına medya desteği verdikleri gerekçesiyle çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. (08.03.2018)

Gülen yapılanmasına medya desteği verdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Atilla Taş'ın tahliyesi kararı Kocaeli İnfaz Hakimliği tarafından alındı.

Dava aşamasında yaklaşık 14 ay boyunca tutuklu kalan Taş, geçtiğimiz yıl Mart ayında "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanan Gülen yapılanmasına medya desteği vermekten yargılanan 19'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada 25 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı. 

DW/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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