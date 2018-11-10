Atatürk 80’inci ölüm yıldönümünde anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında düzenlenen törenler ve yürüyüşlerle anılıyor.

Türkiye’nin bütün şehirlerinde, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te sirenler çalarken, vatandaşlar durdurdukları araçlarından inerek ya da bulundukları yerde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki korteje Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve devlet erkanı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki resmi törende

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından Atatürk’ün 80 yıl önce hayata gözlerini kapadığı saat olan 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaldı. Erdoğan, "Aziz Atatürk, İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80'inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Zatı devletlerinin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen devlet töreninin ardından Anıtkabir halkın ziyaretine açıldı. Aralarında çeşitli şehirlerden gelenlerin de bulunduğu ziyaretçilerin Anıtkabir’de büyük bir kalabalık oluşturduğu görüldü.

Ankara'da Anıtkabir’deki törenin yanı sıra TBMM'de ve Cumhurbaşkanlığı'nda da anma törenleri düzenlendi.

Türk bayrağı taşıyan binlerce İstanbullu, Atatürk'ün öldüğü Dolma Bahçe Sarayı'na doğru yürüyor

İstanbul'daki törenler

İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın yanı sıra Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı'nda anma törenleri düzenlendi. Dolmabahçe Sarayı, törenin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Kadıköy ve Maltepe sahillerinde oluşturulan "Ata’ya Saygı Zinciri'ne” yoğun katılım oldu. Beşiktaş'ta da "Ata'ya Saygı Yürüyüşü” düzenlendi.

İzmir'de de valilik tarafından düzenlenen resmi anma töreninin yanı sıra kentte "Ata'ya Saygı Yürüyüşü” düzenleniyor.

DW/JD,DÇÜ

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