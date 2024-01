Atalay kararına tepki: Halkın iradesine darbe

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunarak, cezaevinde bulunan Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine siyasiler, sanatçılar ve toplumun pek çok kesiminden yoğun ve sert tepkiler geldi.

Can Atalay'ın partisi TİP'in (Türkiye İşçi Partisi) genel başkanı Erkan Baş, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Bunu karşılıksız bırakmayacağız. Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz" ifadelerini kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de, paylaşımında, "Bu darbe girişimine karşı direneceğiz" dedi:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atalay kararı ile ilgili olarak, "Hiç kimsenin iradesi milletin üstünde değildir" mesajını paylaştı:

"Sayenizde artık kanun devleti bile değiliz" ifadesini kullanan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hakkı savunan yargıçlar sayesinde o koltuklarda oturup hakkı savunan Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorsunuz" dedi:

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, TBMM başkanlık kürsüsünden, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğüne dair kararı okuyan Bekir Bozdağ'ı kastederek, "FETÖ terör örgütü liderine 'kıymetli değerimizdir' diyenlerin okuttukları karar, millet vicdanında hükümsüzdür" yorumunda bulundu:

X hesabından mesaj yayınlayan bir diğer siyasi isim de, DEM Parti Erzurum milletvekili Meral Danış Beştaş oldu. Beştaş, söz konusu mesajında: "Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi 4 Kasım 2016'dan bu yana devam eden darbenin devam ettirilmesidir" dedi:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise tek cümlelik mesajında, "Artık bir anayasamız yok" ifadesini kullandı:

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine kültür-sanat dünyasından da tepkiler geldi. Yazar Ahmet Ümit, mesajında "Bu hukuksuzluk, ülkemiz tarihine bir utanç olarak kaydedilecektir" ifadesini kullandı:

Yurt dışında yaşayan oyuncu Memet Ali Alabora da karara "Bitmedi korkunuz" diyerek tepki gösterdi:

İktisatçı Mahfi Eğilmez ise mesajında, "Hukukun üstünlüğünü sağlamak faizi artırmaktan önemlidir" dedi:

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için kararın okunması gündeme getirildi. Bozdağ tarafından, bazı muhalefet milletvekillerinin yoğun tepkisi altında okunan kararla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşmüş oldu.

Yaşananları değerlendiren, Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen, müvekkilinin milletvekilliğini düşüren kararın "yok hükmünde" olduğunu dile getirdi. "Bu kararın okunmasının hukukla hiçbir bağı yok. Can Atalay açısından hiçbir şey değişmemiştir. Can Atalay 100 bini aşkın oyla seçilmiş bir vekildir" diyen Özen, "Hatay halkı kendisine bu sorumluluğu yükledi, ister Meclis'te karar okunsun vekilliğini düşürdük desinler isterlerse 'Anayasa Mahkemesi kararına uymuyoruz' desinler. Can Atalay açısından değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

DW / SSB,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?