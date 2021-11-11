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Astronot (uzay insanı, kozmonot, taykonot), uzay çalışmalarına katılmak üzere eğitilen kişi.
Fransa'da uzay insanları için spationaut, Malezya'da angkasawan, Hindistan'da ise wiomanaut ifadeleri kullanılır. DW Türkçe'nin astronot ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
ABD Artemis programı kapsamında 2024 yılında Ay’a yeniden astronot göndereceğini duyurdu. 2020 sonunda seçilen 18 astronotun ismi açıklanarak Ay’a iniş yapacak iki astronotu belirlemek üzere eğitimler başladı. ESA ise bu misyonları kolaylaştırmak adına Ay yörüngesine çok sayıda uydu yerleştirmeyi ve yörüngede bir uydu takımyıldızı kurmayı hedefliyor. İnsanlığın Ay’a dönüş macerasını derledik.
Dünyanın önde gelen uzay ajansları, son dönemde özellikle Mars'a yoğunlaşmış durumda. ABD’de George Mason Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Erdal Yiğit, 2014 yılından bu yana NASA’nın MAVEN misyonunda araştırmacı olarak yer alıyor. Geophysical Research Letters’te yayınlanan yeni bir makalenin baş araştırmacısı olan Yiğit, insanları Kızıl Gezegen’de bekleyebilecek tehlikeleri anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin “milli uzay programını” açıkladı. Program, 10 hedeften oluşuyor. Peki, bu hedeflerin hangileri gerçekleştirilebilir? Türkiye 2023’te gerçekten Ay ile ilk teması kurabilecek mi?
SpaceX firması 27 Mayıs 2020 tarihinde yani 9 yıl sonra ilk kez ABD topraklarından ABD astronotlarını uzaya göndermeye hazırlanıyor. Misyon başarılı olursa uzaya astronot taşıma işi ilk kez bir devletten özel şirkete geçmiş olacak. Bu tarihi an için nefesler tutuldu, geri sayım başladı.
ABD, 2011 yılında uzay mekiklerini emeklilğe ayırdığından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’na kendi topraklarından astronot gönderemiyor. Bunun için Rus Soyuz roketlerini kullanmak zorunda. Ancak ABD’nin uzun süredir hedeflediği kendi topraklarından uzaya astronot gönderme hedefi gerçek olmak üzere. Bunu gerçekleştirecek kişi ise Elon Musk.
Neil Armstrong'un ilk insan olarak Ay'a ayak basışından 50 yıl sonra, yine uzayda bir tarih yazıldı. 20 Temmuz 2019'da Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden İtalyan astronot Luca Parmitano, 6 aylık misyonu sırasında bir ilke imza attı. Parmitano, uzaydan Ibiza'daki bir partiye DJ'lik yaptı.
NASA, 2011 yılında uzay mekiği programını sonlandırdı. O zamandan beri Uluslararası Uzay İstasyonu’na Rusya’ya ait Soyuz roketleriyle astronot yolluyor. Ancak NASA, ticari mürettebat programı kapsamında insanlı uçuşları çok yakında yeniden ABD topraklarına taşımayı hedefliyor. Crew Dragon ile insansız uçuş denemeleri yapan Elon Musk’a ait SpaceX’in en büyük rakibi ise Boeing.