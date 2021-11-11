Elon Musk 27 Mayıs’ta ABD’nin hayalini gerçekleştirecek

ABD, 2011 yılında uzay mekiklerini emeklilğe ayırdığından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’na kendi topraklarından astronot gönderemiyor. Bunun için Rus Soyuz roketlerini kullanmak zorunda. Ancak ABD’nin uzun süredir hedeflediği kendi topraklarından uzaya astronot gönderme hedefi gerçek olmak üzere. Bunu gerçekleştirecek kişi ise Elon Musk.