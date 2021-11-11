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Astronot

Astronot (uzay insanı, kozmonot, taykonot), uzay çalışmalarına katılmak üzere eğitilen kişi.

Fransa'da uzay insanları için spationaut, Malezya'da angkasawan, Hindistan'da ise wiomanaut ifadeleri kullanılır. DW Türkçe'nin astronot ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

European Space Agency (ESA) astronaut Matthias Maurer of Germany, NASA astronauts Raja Chari, Tom Marshburn, and Kayla Barron wave while departing the crew quarters for launch aboard a SpaceX Falcon 9 rocket on a mission to the International Space Station at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., November 10, 2021. REUTERS/Joe Skipper

Üç yıl sonra bir Alman astronot tekrar uzayda 11.11.2021

Üç yıl aradan sonra yeniden bir Alman astronot uzay yolculuğuna çıktı. Matthias Maurer NASA’dan astronotlar Thomas Marshburn, Raja Chari ve Kayla Barron ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak.
NASA's Orion spacecraft is stacked on top of the SLS rocket inside the Vehicle Assembly Building at the Kennedy Space Center, Florida on Friday November 5, 2021. The vehicle is planned to fly on NASA's first Artemis mission to the moon and beyond in 2022. Photo by Joe Marino/UPI Photo via Newscom picture alliance

NASA Ay misyonunu en az bir yıl erteledi 10.11.2021

NASA, Trump döneminde duyurulan 2024 yılında Ay'a astronot gönderme planlarının en az bir yıl ertelendiğini açıkladı. Jeff Bezos'un uzay firması Blue Origin'in açtığı dava da gecikmede etkili oldu.
ARCHIV - 25.09.2018, ---: HANDOUT - ISS: Der Taifun «Trami», aufgenommen von ESA-Astronaut Alexander Gerst aus der internationalen Raumstation ISS. (zu dpa «Rekord-Raumfahrer Alexander Gerst kommt heim - Als Nächstes zum Mond?») Foto: Alexander Gerst/ESA/dpa - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die ISS und nur mit vollständiger Quellen-Angabe- Kein Verkauf/No Sales. +++ dpa-Bildfunk +++

Astronot Pesquet’ten iklim değişikliği uyarısı: "Görüntü üzüntü verici" 04.11.2021

Fransız astronot Thomas Pesquet, insanların doğaya verdiği tahribatın uzaydan çok daha gözle görünür hale geldiğini söylerken, "görüntü üzüntü verici" dedi.

Avrupa Ay’a uydu takımyıldızı, ABD ise Ay Geçidi kuracak 30.05.2021

ABD Artemis programı kapsamında 2024 yılında Ay’a yeniden astronot göndereceğini duyurdu. 2020 sonunda seçilen 18 astronotun ismi açıklanarak Ay’a iniş yapacak iki astronotu belirlemek üzere eğitimler başladı. ESA ise bu misyonları kolaylaştırmak adına Ay yörüngesine çok sayıda uydu yerleştirmeyi ve yörüngede bir uydu takımyıldızı kurmayı hedefliyor. İnsanlığın Ay’a dönüş macerasını derledik.

Artist's rendering of the SpaceX Starship on Mars. Photo via Newscom picture alliance |

NASA Artemis misyonu için SpaceX’i seçti 17.04.2021

50 yıl aradan sonra yeniden Ay’a astronot indirmeyi planlayan NASA, Artemis misyonu için Elon Musk’ın şirketi Space X ile anlaştı. Amaç burada elde edilecek deneyimlerle daha sonra Mars’a gitmek.

Doç. Dr. Yiğit: Mars'ta kanser oranları yüksek olabilir 11.04.2021

Dünyanın önde gelen uzay ajansları, son dönemde özellikle Mars'a yoğunlaşmış durumda. ABD’de George Mason Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Erdal Yiğit, 2014 yılından bu yana NASA’nın MAVEN misyonunda araştırmacı olarak yer alıyor. Geophysical Research Letters’te yayınlanan yeni bir makalenin baş araştırmacısı olan Yiğit, insanları Kızıl Gezegen’de bekleyebilecek tehlikeleri anlattı.

Türkiye'nin milli uzay programı | “Türk astronot konusu en kolay maddelerden biri“ 21.02.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin “milli uzay programını” açıkladı. Program, 10 hedeften oluşuyor. Peki, bu hedeflerin hangileri gerçekleştirilebilir? Türkiye 2023’te gerçekten Ay ile ilk teması kurabilecek mi?

DW Haber - 12.02.2021 12.02.2021

DW Haber'de bugün: Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin ailelerine baskılar başladı, AVM çalışanlarının yüzde 20’si Covid-19’a yakalandı, İran ile sınır kapılarının açılmaması Van ekonomisini felç etti, Halkın yarısı yurt dışında yaşamak istiyor.
NASA employees look on as the Artemis launch tower rolls back from Pad 39B inside Bay 3 of the Vehicle Assembly Building (VAB) at the Kennedy Space Center in preparation for the landfall of Hurricane Dorian, in Cape Canaveral, Florida, U.S., August 30, 2019. REUTERS/Steve Nesius TPX IMAGES OF THE DAY

NASA, Ay programı için 28 milyar dolarlık bütçe peşinde 22.09.2020

NASA, 2024 yılında Ay'a iki astronot göndermeyi planladığı program için 28 milyar dolar bütçeye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
In this Wednesday, May 27, 2020 image from video made available by SpaceX, liquid oxygen vents off the Falcon 9 rocket as NASA astronauts Bob Behnken and Doug Hurley in the Crew Dragon capsule prepare for launch from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla., moments before the mission was aborted due to weather problems. (SpaceX via AP) |

NASA "Crew Dragon" uçuşunu erteledi 28.05.2020

Elon Musk’ın SpaceX firmasıyla NASA'nın ISS'e astronot taşıyacakları ortak uçuş, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. Crew Dragon kapsülüyle, 2011'den beri ABD'den uzaya ilk kez insan taşınmış olacaktı.

SpaceX uzaya astronot gönderecek 27.05.2020

SpaceX firması 27 Mayıs 2020 tarihinde yani 9 yıl sonra ilk kez ABD topraklarından ABD astronotlarını uzaya göndermeye hazırlanıyor. Misyon başarılı olursa uzaya astronot taşıma işi ilk kez bir devletten özel şirkete geçmiş olacak. Bu tarihi an için nefesler tutuldu, geri sayım başladı.

Elon Musk 27 Mayıs’ta ABD’nin hayalini gerçekleştirecek 28.04.2020

ABD, 2011 yılında uzay mekiklerini emeklilğe ayırdığından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu’na kendi topraklarından astronot gönderemiyor. Bunun için Rus Soyuz roketlerini kullanmak zorunda. Ancak ABD’nin uzun süredir hedeflediği kendi topraklarından uzaya astronot gönderme hedefi gerçek olmak üzere. Bunu gerçekleştirecek kişi ise Elon Musk.

376713 05: (FILE PHOTO) Astronaut Edwin E. Aldrin Jr. walks near the Lunar Module during the Apollo 11 extravehicular activity July 20, 1969 on the Moon. The 30th anniversary of the Apollo 11 Moon mission is celebrated July 20, 1999. (Photo by NASA/Newsmakers)

Ay’a ilk kez kadın astronot ayak basacak 25.10.2019

NASA, dünyanın uydusuna mobil robot gönderileceğini ve bu misyonda ilk kez bir kadın astronotun Ay’a ayak basacağını açıkladı. NASA yöneticisi ayrıca, "bu kez Ay’a kalmak üzere gidiyoruz" dedi.

"DJ" astronot uzaydan Ibiza'daki partiyi yönetti 07.09.2019

Neil Armstrong'un ilk insan olarak Ay'a ayak basışından 50 yıl sonra, yine uzayda bir tarih yazıldı. 20 Temmuz 2019'da Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden İtalyan astronot Luca Parmitano, 6 aylık misyonu sırasında bir ilke imza attı. Parmitano, uzaydan Ibiza'daki bir partiye DJ'lik yaptı.

İnsanlı uzay uçuşları Elon Musk ile ABD topraklarına dönüyor 04.09.2019

NASA, 2011 yılında uzay mekiği programını sonlandırdı. O zamandan beri Uluslararası Uzay İstasyonu’na Rusya’ya ait Soyuz roketleriyle astronot yolluyor. Ancak NASA, ticari mürettebat programı kapsamında insanlı uçuşları çok yakında yeniden ABD topraklarına taşımayı hedefliyor. Crew Dragon ile insansız uçuş denemeleri yapan Elon Musk’a ait SpaceX’in en büyük rakibi ise Boeing.
BAIKONUR, KAZAKHSTAN - MARCH 26: Expedition 43 NASA Astronaut Scott Kelly, left, and his identical twin brother Mark Kelly, pose for a photograph Thursday, March 26, 2015 at the Cosmonaut Hotel in Baikonur, Kazakhstan. Scott Kelly, and Russian Cosmonauts Mikhail Kornienko, and Gennady Padalka of the Russian Federal Space Agency (Roscosmos) are scheduled to launch to the International Space Station in the Soyuz TMA-16M spacecraft from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan March 28, Kazakh time (March 27 Eastern time.) As the one-year crew, Kelly and Kornienko will return to Earth on Soyuz TMA-18M in March 2016. (Photo by Bill Ingalls/NASA via Getty Images) +++ (C) Getty Images/NASA/B. Ingalls

Araştırma: Uzayda yaşam sağlığı uzun vadeli etkilemiyor 11.04.2019

Uzayda yaklaşık bir yıl geçiren Amerikan astronot Scott Kelly ile dünyada kalan ikizi üzerinde yapılan bir araştırma, uzayda geçirilen zamanın sağlık üzerinde uzun vadeli etkisinin olmadığını ortaya koydu.

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