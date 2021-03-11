 AstraZeneca′da ″ağır alerjik tepki″ uyarısı | DÜNYA | DW | 12.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

AstraZeneca'da "ağır alerjik tepki" uyarısı

AstraZeneca aşısıyla ilgili tartışmalara bir yenisi eklendi. Tromboz şüphesiyle bazı ülkelerde uygulanması durdurulan aşının ağır alerjik tepkilere yol açabileceği bildirildi.

default

İngiltere-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca şirketinin koronavirüse karşı geliştirdiği aşının ağır alerjik tepkiye yol açabileceği bildirildi.

AB içinde aşılara kullanım izni verilmesi sürecinden sorumlu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), anafilaksi (ani ve ölümcül olabilen alerjik tepki) ile aşırı duyarlılığın aşının olası yan etkileri arasına eklenmesi gerektiğini bildirdi.

EMA'dan Cuma günü yapılan açıklamada İngiltere'de bu yöndeki vakalara işaret edilerek "Ürün bilgilerinin, yan etki olarak anafilaksi ve alerjik tepkileri içerecek şekilde güncellenmesini tavsiye ediyoruz. Güncelleme, Birleşik Krallık'ta aşılanan yaklaşık 5 milyon kişi arasında anafilaksi şüphesi bildirilen 41 vakaya dayanmaktadır" denildi.

Açıklamada, vakaların dikkatli bir şekilde incelenmesi sonucu en azından bazı vakalarda aşı ile ağır alerjik tepkiler arasında bağlantının muhtemel olduğu sonucuna varıldığı" kaydedildi.

"En az 15 dakika gözetim" ibaresi

EMA, ağır alerjik tepkilerin, aşılarda çok ender olarak görülebilen bilindik bir yan etki olduğuna da işaret etti. AstraZeneca'nın prospektüsünde, kişilerin aşılama sonrasında alerjik tepkilere karşı "en az 15 dakika yakın gözetimde bulundurulması" yer alıyor.

Danimarka Sağlık Kurumu dün yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısı uygulanan bazı kişilerde "ciddi kan pıhtılaşması vakaları" tespit edildiğini belirterek aşılamayı ihtiyati olarak askıya aldıklarını bildirmişti. Danimarka'nın ardından Norveç, İzlanda, Bulgaristan gibi ülkeler de konu tam açıklığa kavuşturulana kadar AstraZeneca aşılamalarının durdurulduğunu açıklamıştı.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Danimarka, aşı olan bazı kişilerin "kanında pıhtılaşma" tespit edildiği gerekçesiyle, AstraZeneca aşının kullanımının askıya alındığını açıkladı. Bunun ardından Norveç de AstraZeneca'nın kullanımını durdurduğunu duyurdu.  

Anket: Almanlar en az AstraZeneca aşısına güveniyor

Almanların Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanan aşılara karşı güveni aşıya göre değişiyor. Yapılan bir ankete göre Almanlar en fazla BioNTech/Pfizer aşısına, en az AstraZeneca aşısına güveniyor.  

Almanya'da 65 yaş üstüne AstraZeneca onayı

Almanya'da AstraZeneca'nın ürettiği koronavirüs aşısının 65 yaşın üzerindekilere de yapılmasına resmi onay çıktı.  

DSÖ AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü, İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca firmasının Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Muhafaza etmesi daha kolay olan aşının yoksul ülkelere gönderilmesi hedefleniyor.  

AstraZeneca'nın AB içinde kullanımı için izin çıktı

AB Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansı'nın onayının ardından AstraZeneca aşısının AB içinde kullanımına izin verdi. Komisyon Başkanı von der Leyen, şirkete 400 milyon dozluk sevkiyat taahhüdünü bir kez daha hatırlattı.  

Benzer içerik

Frankreich Astrazeneca Corona-Impfstoff

Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu 11.03.2021

Danimarka, aşı olan bazı kişilerin "kanında pıhtılaşma" tespit edildiği gerekçesiyle, AstraZeneca aşının kullanımının askıya alındığını açıkladı. Bunun ardından Norveç de AstraZeneca'nın kullanımını durdurduğunu duyurdu.

Deutschland Ciovid-19 Impfstoff von BionTech

Korona aşısının riskleri ve yan etkileri 06.01.2021

Hızlı geliştirilen koronavirüs aşıları gerçekten de güvenli mi? Hangi reaksiyonlar normal kabul ediliyor? Hangi yan etkiler ortaya çıkıyor? Koronavirüs aşısına dair merak edilenleri derledik.

Merkel PK nach Impfgipfel im Bundeskanzleramt

Almanya'da muhalefet: Merkel kameralar önünde aşılansın 18.02.2021

Almanya'da AstraZeneca aşısının etkinliği konusundaki şüpheleri dağıtmak için "aşı yaptırın" çağrıları yükseliyor. Merkel ve Steinmeier'in kameralar önünde aşılanması, güven oluşturmak için yapılan öneriler arasında.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

BM’den Myanmar için uluslararası topluma çağrı

Myanmar'da ordunun darbe karşıtı gösterileri bastırmak için şiddet kullanması nedeniyle BM Myanmar Özel Raportörü Andrews uluslararası topluma "ortak ve kararlı" bir tepki çağrısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  