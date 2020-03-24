Asteriks'in "babası" Uderzo öldü

Dünyaca ünlü çizgiroman serisi "Galyalı Asteriks'in Maceraları"nın çizeri Albert Uderzo, Paris yakınlarında yer alan Neuilly-sur-Seine kasabasındaki evinde hayatını kaybetti. Serinin metin yazarı Rene Goscinny ile birlikte Asteriks ve en yakın arkadaşı Oburiks'in, antik Roma döneminde geçen maceralarının babası sayılan 92 yaşındaki Uderzo'nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği ve ölümünün koronavirüsle ilgili olmadığı bildirildi.

Rene Goscinny (solda) ve Albert Uderzo

25 Nisan 1927 tarihinde, Fransa'nın Reims kenti yakınlarındaki Fismes kasabasında, müzik enstrümanları imal eden İtalyan bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Uderzo, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Paris'te ilk karikatürlerini yayınlamıştı. 1951'de tanışan Rene Goscinny ve Albert Uderzo, ilk olarak bir Kızılderilinin maceralarının esprili bir biçimde anlatıldığı, "Umpah-Pah" isimli çizgiroman serisi çıkarmıştı. İkili, 1959 yılında "Pilote" adlı dergide ilk Asteriks macerasını yayınlamış ve "Galyalı Asteriks'in Maceraları" 1961'den itibaren belli aralıklarla kendi başına yayınlanmaya başlanmıştı.

Ünlü oyuncu Monica Bellucci, Asteriks ve Oburiks: Görevimiz Kleopatra filminde, Kleopatra'yı canlandırmıştı.

Roma İmparatorluğu'na direnen köy

Roma İmparatorluğu toprakları içinde, bugünkü Fransa'da yer alan ve işgalci Roma güçlerine teslim olmayan bir köyde yaşayan Galyalıların hikayelerinin anlatıldığı serinin kitapları bugüne dek 111 dile ve lehçeye çevrilerek yaklaşık 370 milyonluk satış rakamına ulaştı. Dünyanın en çok satan çizgiromanlarından olan "Asteriks ve Oburiks"in, aralarında Gerard Depardieu ve Monica Bellucci gibi ünlü oyuncuların da rol aldığı pek çok sinema filmi çekildi.

Asteriks rolünde Christian Clavier ve Oburiks'i canlandıran Gerard Depardieu

Serinin metin yazarı Goscinny, 1977 yılında, 51 yaşında iken hayatını kaybetmiş ve o tarihten itibaren çizer Uderzo, hikayelerin metinlerini de yazmaya başlamıştı. Uderzo, sağlık sorunları nedeniyle 2011'de Asteriks'i çizmeyi bırakmış ve bu görevi metin yazarı Jean-Yves Ferri ile çizer Didier Conrad'a devretmişti. Toplamda 38 maceradan oluşan Asteriks serisinin son dört kitabı, Ferri ile Conrad tarafından hazırlandı.

Jean-Yves Ferri (solda) ve Didier Conrad

Uderzo'nun ölümü Fransa'da büyük yankı uyandırdı

Televizyonlar, sanatçının ölüm haberini son dakika gelişmesi olarak verip özel programlar yayınlarken, Asteriks kitaplarının yayınevi Egmont Ehapa'dan yapılan açıklamada Uderzo ile ilgili olarak, "Bu büyük sanatçı, dünyayı terk etmiş olsa da, Asteriks ile okurlarının kalbinde ilelebet yaşamaya devam edecek" dendi.

AFP / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe