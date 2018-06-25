 Asselborn′dan Türkiye′ye ek mali yardım çağrısı | AVRUPA | DW | 27.09.2019

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AVRUPA

Asselborn'dan Türkiye'ye ek mali yardım çağrısı

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye daha fazla mali yardımda bulunulması gerektiğini söyledi.

Luxemburg Außenminister Asselborn (Reuters/E. Vidal)

Avrupa Birliği'nin etkin isimlerinden Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, sığınmacı krizinin önüne geçilmesi için Türkiye'ye ek mali destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine konuşan Asselborn, "Türkiye, 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıyla çok ağır bir yükü omuzluyor. Bunun için desteğe ihtiyacı olduğu bence çok açık. Bu nedenle AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması için ek mali destek güvencesi vermek zorunda" diye konuştu.

Sağlanacak ek mali desteğin Suriyeli sığınmacılar için harcanacağına dikkati çeken Lüksemburg Dışişleri Bakanı, "Para Erdoğan'a ya da hükümetten herhangi birine verilmeyecek. Bilakis örneğin mülteci çocuklarının okula gidebilmeleri ve bu insanların tedavileri için kullanılacak" dedi.

AB'nin sığınmacıların ihtiyaçları için kullanılmak üzere Türkiye'ye yaptığı ödeme miktarı yıl sonu itibarıyla 6 milyar euroyu bulmuş olacak.

Miçotakis'ten de Türkiye'ye destek çağrısı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de, Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak, mülteci göçünün azaltılması için Türkiye'ye daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Kurulu'nda görüştükten sonra Perşembe günü BM Genel Kurulu Uluslararası İlişkiler Konseyinde açıklamalar yapan Miçotakis, "AB Türkiye'nin milyonlarca mülteciyi barındırdığını dikkate alarak 2019'un ötesine geçecek şekilde Türkiye'ye ek mali destek sağlamalı" dedi.

Ankara'ya da "yeni taahhütlerde bulunma" çağrısı yapan Miçotakis, "Türkiye sorumluluklarını sadece mülteciler konusunda değil, Kıbrıs ve Ege konusunda da yerine getirmelidir. Sadece agresyonun azalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

KNA,dpa,DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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