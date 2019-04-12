Assange'a 50 hafta hapis cezası

2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde geçen ay gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı. İsveç'te tecavüz suçlamasıyla hakkında dava açıldığı dönemde yetkili makamlara teslim olmadığı gerekçesiyle geçen ay Westminster Sulh Ceza Mahkemesi Assange'ı suçlu bulmuştu.

Londra'daki Southwark Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan 47 yaşındaki Assange'a yargıç Deborah Taylor 50 hafta mahkumiyet cezası verdi. Yargıç Taylor, Assange'ın yaklaşık 7 yıl Ekvator büyükelçiliğinde ikamet etmesi nedeniyle mahkemeden talep ettiği hoşgörüyü reddetti. Taylor kararında, Assange'ın Ekvator büyükelçiliğinde geçirdiği zamanın ve yargıyı geciktirmesinin İngiliz vergi mükelleflerinin 16 milyon sterlinine mal olduğunu ifade etti.

Assange mahkemede 2012 yılında yetkili makamlara teslim olmaktan kaçındığı için özür dilerken, avukatları müvekillerinin ABD'ye iadeden korktuğu için bunu yaptığını savundu.

İngiltere'de bir mahkeme daha önce, 2010 yılında Assange'ın iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermiş, İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu gerekçesiyle Assange, bunun üzerine Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. Assange hakkında İsveç'te açılan davalar ise, 2017 yılında düşürüldü.

Sınır dışı için ABD devrede

Assange'ın gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Assange hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Assange, devlete ait gizli dosyaları sızdırmak için Amerikalı eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile işbirliği yapmakla suçlanıyor. Barack Obama döneminde başlatılan soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar sonucu Assange'ın beş yıla kadar hapse mahkum edilebileceği belirtiliyor.

Assange'ın tutuklanmasının ardından açıklama yapan avukatı Jennifer Robinson, müvekkilinin ABD'ye iade edilmemesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Ekvator'un Londra Büyükelçiliği'nde gözaltına alındı

Ekvator Büyükelçiliği'nde gözaltı

Ekvador'un Assange'a tanınan sığınma hakkını geri çekmesinin ardından İngiliz polisi geçen ay Knightsbridge'deki büyükelçilik binasına giderek WikiLeaks'in kurucusunu gözaltına almış, Polis Ekvadorlu yetkililerin kendilerini elçilik binasına çağırması üzerine Assange'ı gözaltına aldığını duyurmuştu.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Assange'ın sığınma hakkını geri çekmelerine ilişkin Twitter üzerinden paylaştığı mesajında karara gerekçe olarak Assange'ın "uluslararası sözleşmeleri defalarca ihlal etmesini" göstermişti.

WikiLeaks adlı sitenin kurucusu olan Julian Assange, 2010 yılında ABD'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait binlerce gizli belge, yazışma ve askeri raporu internet üzerinden yayınlamıştı.

AP/SSB, ET

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