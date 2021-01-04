 Assange′ın ABD′ye iadesine ret | AVRUPA | DW | 04.01.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Assange'ın ABD'ye iadesine ret

ABD'nin, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın iadesi talebine İngiliz mahkemesinden ret kararı çıktı. Mahkeme, ABD'ye iade durumunda Assange'ın intihar etme riski bulunduğuna işaret etti.

Mahkeme, ABD'nin Julian Assange'ın iade edilmesi talebini reddetti

Mahkeme, ABD'nin Julian Assange'ın iade edilmesi talebini reddetti

İngiltere'de mahkeme, ABD'nin Julian Assange'ın iade edilmesi talebini reddetti. ABD'ye ait diplomatik ve askeri gizli bilgilerin ifşa edildiği Wikileaks platformunun kurucusu olan Julian Assange, iadesi durumunda ABD'de 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekti.

Yargıç Vanessa Baraitser, ABD'ye iadesi durumunda Assange'ın intihar etme tehlikesi bulunduğuna işaret ederek ruhsal sağlığı göz önünde bulundurulduğunda iadenin Assange için zulüm anlamına geleceğini kaydetti. Baratser, Assange'ın klinik depresyon tanısı konulmuş intihar eğilimli bir kişi olduğuna dikkat çekerek ABD'de ağır tecrit koşulları altında tutulacağını ve ABD'deki koşulların intiharı önlemede yetersiz kalacağını kaydetti.

Mahkeme kararı sonrasında Assange'ın avukatlarının tahliye başvurusu yapması bekleniyor.

ABD yönetimi ise, mahkeme kararını temyize götüreceğini bildirdi.

ABD, Assange'ı Irak ve Afganistan'daki askeri operasyonlarla ilgili gizli bilgilerin ifşasında, o dönem ABD ordusunda istihbarat analisti olan Chelsea Manning'e yardım etmek ve Casusluk Yasasını ihlal ile suçluyor. 17 vakada casusluk ve bir vakada bilgisayarın kötüye kullanılması ile suçlanan Assange'ın ABD'ye iadesi ve Amerikan mahkemesinde hüküm giymesi durumunda toplam 18 suçtan 175 yıla varan hapis cezasına çarptırılması söz konusu olabilecekti.

Avukatlardan "ifade özgürlüğü" savunması

Assange'ın avukatları İngiltere'deki dava sürecinde müvekkillerinin bir gazeteci olduğunu ve ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğu tezini vurgulamıştı. Savunma ekibi ABD makamlarını "ulusal güvenlik" ile bağlantılı bilgilerin elde edilmesi ve yayımlanmasını suç haline getirmeye çalışmakla suçlamıştı. Assange'ın avukatları, ABD'ye iadenin orantısız bir ceza olacağını, "çok ağır ve insanlık dışı koşullarda" tutulmasının müvekkillerinin ağır depresyon ve diğer ruhsal sorunlarını daha da ağırlaştıracağı tezini savunmuştu.

Assange, iki kadının hakkında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İsveç'in yakalama emriyle, 2010'da İngiltere'de tutuklanmıştı. İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu gerekçesiyle 2012'de Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange, Ekvador yönetimiyle ilişkilerin bozulması üzerine diplomatik koruma altında olduğu elçilik binasından 2019'da çıkarılmış ve İngiliz polisince tutuklanmıştı.

AP,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Assange'ın karar davası öncesinde İngiltere hükümetine çağrı

Almanya'dan bir grup milletvekili WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iade edilmesi davası öncesinde İngiltere'ye çağrıda bulundu. Vekiller Assange'ın korunmasını istedi.  

Assange'ın ABD'ye iade davası devam ediyor

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkında görülen ve salgın sebebiyle ertelenen davaya devam ediliyor. Assange'ın destekçilerine göre karar ABD'ye iade yönünde olursa hukuki mücadele temyizde devam edecek.  

İfade özgürlüğü savaşçısı mı, vatan haini mi?

Aralarında ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği suçlara ilişkin görüntülerin de yer aldığı belgeleri yayınlayan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesine ilişkin dava Londra‘da başladı.  

Benzer içerik

London Anhänger von Assange jubeln

İfade özgürlüğü savunucuları Assange kararından memnun 04.01.2021

İngiltere’de mahkemenin, Wikileaks platformunun kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi yönünde verdiği karar uluslararası insan hakları ve gazetecilik örgütleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Julian Assange

Assange'ın karar davası öncesinde İngiltere hükümetine çağrı 03.01.2021

Almanya'dan bir grup milletvekili WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iade edilmesi davası öncesinde İngiltere'ye çağrıda bulundu. Vekiller Assange'ın korunmasını istedi.

DW Dokumentationen WikiLeaks - Staatsfeind Julian Assange

Assange'ın ABD'ye iade davası devam ediyor 07.09.2020

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkında görülen ve salgın sebebiyle ertelenen davaya devam ediliyor. Assange'ın destekçilerine göre karar ABD'ye iade yönünde olursa hukuki mücadele temyizde devam edecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Mahkeme, ABD'nin Julian Assange'ın iade edilmesi talebini reddetti

Assange'ın ABD'ye iadesine ret

ABD'nin, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın iadesi talebine İngiliz mahkemesinden ret kararı çıktı. Mahkeme, ABD'ye iade durumunda Assange'ın intihar etme riski bulunduğuna işaret etti.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  