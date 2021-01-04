Assange'ın ABD'ye iadesine ret

İngiltere'de mahkeme, ABD'nin Julian Assange'ın iade edilmesi talebini reddetti. ABD'ye ait diplomatik ve askeri gizli bilgilerin ifşa edildiği Wikileaks platformunun kurucusu olan Julian Assange, iadesi durumunda ABD'de 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekti.

Yargıç Vanessa Baraitser, ABD'ye iadesi durumunda Assange'ın intihar etme tehlikesi bulunduğuna işaret ederek ruhsal sağlığı göz önünde bulundurulduğunda iadenin Assange için zulüm anlamına geleceğini kaydetti. Baratser, Assange'ın klinik depresyon tanısı konulmuş intihar eğilimli bir kişi olduğuna dikkat çekerek ABD'de ağır tecrit koşulları altında tutulacağını ve ABD'deki koşulların intiharı önlemede yetersiz kalacağını kaydetti.

Mahkeme kararı sonrasında Assange'ın avukatlarının tahliye başvurusu yapması bekleniyor.

ABD yönetimi ise, mahkeme kararını temyize götüreceğini bildirdi.

ABD, Assange'ı Irak ve Afganistan'daki askeri operasyonlarla ilgili gizli bilgilerin ifşasında, o dönem ABD ordusunda istihbarat analisti olan Chelsea Manning'e yardım etmek ve Casusluk Yasasını ihlal ile suçluyor. 17 vakada casusluk ve bir vakada bilgisayarın kötüye kullanılması ile suçlanan Assange'ın ABD'ye iadesi ve Amerikan mahkemesinde hüküm giymesi durumunda toplam 18 suçtan 175 yıla varan hapis cezasına çarptırılması söz konusu olabilecekti.

Avukatlardan "ifade özgürlüğü" savunması

Assange'ın avukatları İngiltere'deki dava sürecinde müvekkillerinin bir gazeteci olduğunu ve ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğu tezini vurgulamıştı. Savunma ekibi ABD makamlarını "ulusal güvenlik" ile bağlantılı bilgilerin elde edilmesi ve yayımlanmasını suç haline getirmeye çalışmakla suçlamıştı. Assange'ın avukatları, ABD'ye iadenin orantısız bir ceza olacağını, "çok ağır ve insanlık dışı koşullarda" tutulmasının müvekkillerinin ağır depresyon ve diğer ruhsal sorunlarını daha da ağırlaştıracağı tezini savunmuştu.

Assange, iki kadının hakkında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İsveç'in yakalama emriyle, 2010'da İngiltere'de tutuklanmıştı. İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu gerekçesiyle 2012'de Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange, Ekvador yönetimiyle ilişkilerin bozulması üzerine diplomatik koruma altında olduğu elçilik binasından 2019'da çıkarılmış ve İngiliz polisince tutuklanmıştı.

AP,dpa/BK,JD

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