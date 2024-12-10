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Asgari ücret
Asgari ücret, yasal açıdan çalışanlara ödenebilecek en düşük ücrettir.
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Güncel Konular
Asgari ücret işçinin beklentisini karşılayacak mı?
Asgari ücret işçinin beklentisini karşılayacak mı?
Asgari ücret görüşmeleri başladı. Peki masadan milyonlarca işçinin beklentisini karşılayan bir asgari ücret çıkacak mı?
Ekonomi
10.12.2024
10 Aralık 2024
Türkiye'de ekonomik büyümeden hangi kesimler faydalandı?
Türkiye'de ekonomik büyümeden hangi kesimler faydalandı?
Üçüncü çeyrek verilerine göre ücretli kesimler zor dönemi henüz atlatmadı.
Ekonomi
30.11.2024
30 Kasım 2024
Türkiye'de nüfusun beşte biri düzenli yardıma muhtaç
Türkiye'de nüfusun beşte biri düzenli yardıma muhtaç
Düzenli sosyal yardıma muhtaç olan hane sayısı 2013-2018 arasında 330 bin, 2018'den bu yana 1 milyon 100 bin arttı.
Politika
15.11.2024
15 Kasım 2024
Tutmayan enflasyon hedefi: 2025'te asgari ücret ne olacak?
Tutmayan enflasyon hedefi: 2025'te asgari ücret ne olacak?
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre asgari ücret bu yıl yüzde 44 eriyecek. Peki 2025'te asgari ücret ne olacak?
Ekonomi
08.11.2024
8 Kasım 2024
Alman hükümeti neden dağılmanın eşiğinde?
Alman hükümeti neden dağılmanın eşiğinde?
Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan üçlü koalisyon hükümeti dağılmanın eşiğinde. Peki neden?
Politika
05.11.2024
5 Kasım 2024
Vatandaşın gündemi: Düşük asgari ücret, borçlar ve zamlar
Vatandaşın gündemi: Düşük asgari ücret, borçlar ve zamlar
Asgari ücretten memur ve emekli zammına elektrik-gaz faturalarından borçlar ve kira zammına pek çok sorun arka planda.
Ekonomi
01.11.2024
1 Kasım 2024
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DW'nin Önerileri
Asgari ücretlinin tablosu: Mesai uzun kazanç düşük
Hollanda'da Türkiye'ye göre haftada ortalama 15 saat az mesai yapılırken alınan minimum ücret Türkiye'dekinin 6 katı.
Ekonomi
15.07.2024
15 Temmuz 2024
Asgari ücrette artış neden talep ediliyor?
Türkiye'de yaklaşık 10 milyon çalışan asgari ücret alırken, asgari ücret nisandan beri açlık sınırının altında.
Ekonomi
26.06.2024
26 Haziran 2024
Emeklileri bayramdan sonra ne bekliyor?
Emekli yoksulluğu seçim sonuçlarında belirleyici olsa da mevcut politikanın değişeceğine dair bir umut yok.
Ekonomi
09.04.2024
9 Nisan 2024
31 Mart: Türkiye için dönüm noktası olabilir
Geçim sıkıntısıyla boğuşan, umutsuzluğa kapılan Türk halkı için yerel seçimler neden önemli bir dönüm noktası olabilir?
Politika
26.03.2024
26 Mart 2024
2024'e enflasyonla mücadele damga vuracak
Son iki yılını yüksek enflasyonun pençesinde geçiren Türkiye ekonomisi 2024'e enflasyonla mücadele gündemi ile giriyor.
Ekonomi
30.12.2023
30 Aralık 2023
Asgari ücrete zammın ömrü ne kadar olacak?
Yüksek enflasyona işaret eden iktisatçılar, asgari ücretin üç aya yine açlık sınırının altında kalacağı görüşünde.
Ekonomi
28.12.2023
28 Aralık 2023
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