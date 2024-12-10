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Asgari ücret

Asgari ücret, yasal açıdan çalışanlara ödenebilecek en düşük ücrettir.

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Güncel Konular

Sanayide çalışan genç işçiler

Asgari ücret işçinin beklentisini karşılayacak mı?

Asgari ücret işçinin beklentisini karşılayacak mı?

Asgari ücret görüşmeleri başladı. Peki masadan milyonlarca işçinin beklentisini karşılayan bir asgari ücret çıkacak mı?
Ekonomi10 Aralık 2024
Verilere göre ekonomi iki çeyrek üst üste küçüldü.

Türkiye'de ekonomik büyümeden hangi kesimler faydalandı?

Türkiye'de ekonomik büyümeden hangi kesimler faydalandı?

Üçüncü çeyrek verilerine göre ücretli kesimler zor dönemi henüz atlatmadı.
Ekonomi30 Kasım 2024
Sokaktan çöp toplayan bir genç

Türkiye'de nüfusun beşte biri düzenli yardıma muhtaç

Türkiye'de nüfusun beşte biri düzenli yardıma muhtaç

Düzenli sosyal yardıma muhtaç olan hane sayısı 2013-2018 arasında 330 bin, 2018'den bu yana 1 milyon 100 bin arttı.
Politika15 Kasım 2024
Türkei Lebensmittelpreise

Tutmayan enflasyon hedefi: 2025'te asgari ücret ne olacak?

Tutmayan enflasyon hedefi: 2025'te asgari ücret ne olacak?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre asgari ücret bu yıl yüzde 44 eriyecek. Peki 2025'te asgari ücret ne olacak?
Ekonomi8 Kasım 2024
Sosyal Demokrat Parti'li Başbakan Scholz, arkasında da Yeşiller partisinden Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Habeck, en solda da liberal Hür Demokratlar'ın lideri ve Maliye Bakanı Lindner Almanya Federal Meclisi'nde.

Alman hükümeti neden dağılmanın eşiğinde?

Alman hükümeti neden dağılmanın eşiğinde?

Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan üçlü koalisyon hükümeti dağılmanın eşiğinde. Peki neden?
Politika5 Kasım 2024
İstanbul Kadıköy'de bir manav ve tezgah etrafında vatandaşlar

Vatandaşın gündemi: Düşük asgari ücret, borçlar ve zamlar

Vatandaşın gündemi: Düşük asgari ücret, borçlar ve zamlar

Asgari ücretten memur ve emekli zammına elektrik-gaz faturalarından borçlar ve kira zammına pek çok sorun arka planda.
Ekonomi1 Kasım 2024
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Bir inşaatta inşaat işçileri

Asgari ücretlinin tablosu: Mesai uzun kazanç düşük

Hollanda'da Türkiye'ye göre haftada ortalama 15 saat az mesai yapılırken alınan minimum ücret Türkiye'dekinin 6 katı.
Ekonomi15 Temmuz 2024

Asgari ücrette artış neden talep ediliyor?

Türkiye'de yaklaşık 10 milyon çalışan asgari ücret alırken, asgari ücret nisandan beri açlık sınırının altında.
Ekonomi26 Haziran 2024

Emeklileri bayramdan sonra ne bekliyor?

Emekli yoksulluğu seçim sonuçlarında belirleyici olsa da mevcut politikanın değişeceğine dair bir umut yok.
Ekonomi9 Nisan 2024
Oy kullanma işlemi sırasında Recep Tayyip Erdoğan

31 Mart: Türkiye için dönüm noktası olabilir

Geçim sıkıntısıyla boğuşan, umutsuzluğa kapılan Türk halkı için yerel seçimler neden önemli bir dönüm noktası olabilir?
Politika26 Mart 2024
Pazar yerinde alışveriş yapan bir kadın ve satıcılar

2024'e enflasyonla mücadele damga vuracak

Son iki yılını yüksek enflasyonun pençesinde geçiren Türkiye ekonomisi 2024'e enflasyonla mücadele gündemi ile giriyor.
Ekonomi30 Aralık 2023
Türkiye'de asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi

Asgari ücrete zammın ömrü ne kadar olacak?

Yüksek enflasyona işaret eden iktisatçılar, asgari ücretin üç aya yine açlık sınırının altında kalacağı görüşünde.
Ekonomi28 Aralık 2023
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