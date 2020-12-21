 Asgari ücret net 2 bin 825 lira oldu | TÜRKİYE | DW | 28.12.2020

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TÜRKİYE

Asgari ücret net 2 bin 825 lira oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından belirlenen asgari ücreti açıkladı. Bakan Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin bekar ve çocuğu olmayan bir çalışan için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini belirtti. Komisyonda, evli ve üç çocuğu olan bir çalışan için ise net asgari ücret 3 bin 13 lira 72 kuruş olarak belirlendi. Bakan Selçuk, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir" dedi. 

Selçuk, komisyonda işçi ve işveren temsilcilerinin görüşleri  ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) önerilerinin dikkate alındığını belirtti. TÜİK, Asgari Ücret Komisyonu'nun üçüncü toplantısında önerini sunmuş, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını bildirmişti. 

Türk-İş: Yine fedakarlık işçilerden beklendi

Asgari ücretin 3 bin liranın altında olmaması talebinde bulunan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ise asgari ücret kararına "muhalif kaldığını" açıkladı. Bakan Selçuk'un ardından söz alan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat kararın işveren ve hükümet temsilcilerinin oylarıyla alındığını vurgulayarak, hükümet temsilcisinin kararının belirleyici olduğunu belirtti. "2021 yılında geçerli olacak asgari ücret işveren ve hükümet temsilcileri

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Asgari ücretle geçinmek | "Sadece hayatta kalabiliyoruz"

tarafından oy çokluğuyla belirleniyor , alınan karara muhalif kalıyor  ve katılmıyoruz" diyen Irgat, belirlenen net asgari ücretin yetersiz olduğunu, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. TÜİK'in asgari ücret hesaplamalarında bir ailenin harcamalarının bulunmamasını ve Aralık ayında gerçekleşecek enflasyon oranının dikkate alınmamasını  eleştiren Irgat, "Biz net 3 bin liranın üzerinde bir rakam bekledik. Birlikte belirledikleri ücret yetersizdir, asgari ücret daha tespit edilirken yetersizdir… Yine fedakarlık işçilerden beklendi" şeklinde konuştu. 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da dün yaptığı açıklamada, "İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir" diyerek, 3 bin liranın altındaki bir önerinin çalışanları "mutlu etmeyeceğini" söylemişti. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) da asgari ücretin en az 3 bin 800 lira olmasını talep ediyordu. 


ANKA,DW/JD,TY
© Deutsche Welle Türkçe 

 

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