Asgari ücret için karar günü

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılının asgari ücreti için Asgari Ücret Belirleme Komisyonu son toplantısını bugün yapıyor. Çalışma Bakanlığı'ndaki toplantının ardından asgari ücret zammının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

İşçi ve işveren tarafının yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesi talebinde ortaklaştığı, çalışmaların 5 puan indirilmesi üzerinde yürütüldüğü belirtiliyor.

Türkiye'de brüt asgari ücret 2021 yılında yapılan zamla 3 bin 577 Türk Lirası'na (TL), net 2 bin 825 TL 90 kuruşa yükselmişti. Ancak TL'de yaşanan değer kaybı asgari ücretin reel değerinin azalmasına neden oldu. Doların 15 TL'yi geçmesi ile birlikte net asgari ücret 200 doların altına gerilemiş durumda.

TL'deki değer kaybına ve enflasyondaki artışa işaret eden sendikalar da bu nedenle asgari ücretin reel enflasyon oranı göz önünde bulundurularak belirlenmesini talep ediyor.

Sendikaların talepleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar toplantısı öncesi açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekerek "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" demişti.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de TL'nin döviz karşısında yüzde 80'e yakın değer kaybettiğini ve açlık sınırının 3 bin 100 TL'yi aştığını belirterek "KESK olarak 4 kişilik bir ailenin zorunlu gıda, barınma, kira ihtiyaçlarını hesapladığımızda asgari ücretin açlık sınırının iki katına yani 6 bin 200 TL'ye yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Petrol İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz Bilecik de "Biz 2021 yılındaki asgari ücretin seviyesine, alım gücü seviyesine bu yaklaşımları ulaşmayacağımız görüldüğü için söylüyorum çünkü 400 dolara yakın bir ücretten bahsediyoruz o zaman yüzde 90 zam yapılması lazım ki bu da çalışanların hakkı" dedi.

Bilgin: Ciddi bir ücret artışı olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceklerini söylemişti. Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıyla başlamıştı.

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DW / SSB, HS

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