Asgari ücret 11 bin 402 lira oldu

Asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesine karar verdi.

Asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

Bakan Işıkhan, "Asgari ücreti hem işçiyi memnun edecek hem de istihdamı koruyacak şekilde belirlemeye gayret ettik" ifadesini kullandı.

Işıkhan, "Geçtiğimiz altı ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki altı ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Komisyon toplantılarına katılan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Sayın Cumhurbaşkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah enflasyon kontrol altına alınır. Yeni asgari ücret ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Toplantılarda işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Asgari ücrette ara zam konusunda bir mutabakat vardı. Hızlı bir şekilde Bakanımız müjdeyi verdi. Biz de bunun memnuniyeti içerisindeyiz. İşçi, işveren ve devlet ayrılmaz bir bütündür" dedi.

Akkol, "500 TL asgari ücret desteği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Artık odağımızı ülke refahına ve çalışma hayatının diğer konularına yönlendireceğiz" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Süreci ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile neticelendiren işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

DW,DHA/CÖ,TY

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