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PolitikaTürkiye

Artık "Turkey" değil "Türkiye"

2 saat önce

Türkiye'nin uluslararası alanda "Turkey" olarak kullanılan adı bir süre önce değiştirilmişti. Birleşmiş Milletler'in onayıyla ülkenin adı artık Türkçe'de olduğu gibi "Türkiye". Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir değişikliğe neden ihtiyaç duydu? Yeni isim uluslararası kamuoyunda yer bulmaya başladı mı? Yabancılar yeni isme alıştı mı, telaffuzda zorlanıyorlar mı?

https://www.dw.com/tr/art%C4%B1k-turkey-de%C4%9Fil-t%C3%BCrkiye-peki-yabanc%C4%B1lar-yeni-isme-al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1-m%C4%B1/video-62237812
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