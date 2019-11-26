Arnavutluk'un ardından Bosna Hersek de depremle sarsıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından merkez üssü Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 75 kilometre güneyinde olan 5,4 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Saraybosna'da meydana gelen depremde henüz can kaybı olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

Arnavutluk'ta yerel saatle sabaha karşı dört sularında gerçekleşen deprem Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre ülkede son 30 yılda görülen en şiddet deprem. Arnavutluk'ta 21 Eylül tarihinde de 5,6 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş ve depremde yaklaşık 500 ev zarar görmüştü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin merkez üssünün Tiran'ın 30 kilometre batısında ve 10 km derinlikte olduğunu belirtti.

Arnavutluk'taki depremde en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, en az 600 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Avrupa Birliği ülkelerinin, ABD ve komşu ülkelerin yardım teklif ettiğini, Türk, Yunan ve İtalyan mevkidaşlarıyla görüştüğünü kaydetti. Rama Yunanistan ve Kosova'nın yardım göndereceğini belirtti. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Ahmet Yörük de Türkiye'den Arnavutluğa yardım ekibi gönderildiğini söyledi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Arnavutluk'ta göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Thumane'nin kuzeyinde bir köyde iki kadının göçük altında kaldığını ve Kurbin'de olayın şokuyla camdan atlayan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı, depremde hayatını kaybeden diğer üç kişinin ise Dıraç'ta yıkılan bir binanın göçüğünden çıkarıldığı bilgisini verdi. Kuzeydeki Leş kenti yakınlarında da bir kişinin öldüğü aktarıldı.

Thumane'de ilk yardım ekipleri ve vatandaşların enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığı bildirildi. Göçük altından çıkarılanların durumlarının iyi olmadığı aktarıldı.

Acil yardım ekibi çalışanları yerel basına yaptıkları açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin torununu korumak için vücudunu siper eden yaşlı bir kadın olduğunu söylediler.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük de Türkiye vatandaşlarının kaldığı bir otelin depremde çöktüğünü ve 20 kadar kişinin kurtarıldığını söyledi.

Reuters, AP/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe