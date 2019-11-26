Arnavutluk'ta ulusal yas ilan edildi

Arnavutluk’taki dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Savunma Bakanlığı arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 46 kişiyi kurtarmayı başardığını açıkladı. Depremde yaralananların sayısının 650'ye yüksediği belirtiliyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Çarşamba günü ulusal yas ilan etti. Kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirildi. Rama ayrıca bugün bakanlar kurulunda alınan kararla depremin en fazla zarara yol açtığı başkent Tiran ve Dıraç kentlerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarında 1900 polisin görevlendirildiği Arnavutluk'ta enkaz altında halen canlı olabileceği tahmin ediliyor.

Arnavutluk'u vuran deprem Yunanistan'ın kuzey batısı, Sırbistan'ın güneyi ve İtalya'nın güneyinde de hissedildi. Potsdam'daki Alman Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin şiddetini 6.3 olarak ifade ederken ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin şiddetinin 6.4 olduğunu duyurdu.

Ege Denizi'nde deprem

Öte yandan bugün de Ege Denizi'nde Girit adasının kuzey batısında 6.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Girit ile Çuha adası arasında 56 kilometre derinlikte olduğu belirtilen depremin Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedildiği belirtiliyor. Depremin can ya da mal kaybına yol açtığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

dpa/EC, JD

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