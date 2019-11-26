 Arnavutluk′ta ulusal yas ilan edildi | AVRUPA | DW | 27.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Arnavutluk'ta ulusal yas ilan edildi

Arnavutluk’taki 6.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 27’ye yükseldi. Hükümet ulusal yas ilan etti.

default

Arnavutluk’taki dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Savunma Bakanlığı arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 46 kişiyi kurtarmayı başardığını açıkladı. Depremde yaralananların sayısının 650'ye yüksediği belirtiliyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Çarşamba günü ulusal yas ilan etti. Kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirildi. Rama ayrıca bugün bakanlar kurulunda alınan kararla depremin en fazla zarara yol açtığı başkent Tiran ve Dıraç kentlerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarında 1900 polisin görevlendirildiği Arnavutluk'ta enkaz altında halen canlı olabileceği tahmin ediliyor.

Arnavutluk'u vuran deprem Yunanistan'ın kuzey batısı, Sırbistan'ın güneyi ve İtalya'nın güneyinde de hissedildi. Potsdam'daki Alman Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin şiddetini 6.3 olarak ifade ederken ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin şiddetinin 6.4 olduğunu duyurdu.

Albanien nach Erdbeben

Ege Denizi'nde deprem

Öte yandan bugün de Ege Denizi'nde Girit adasının kuzey batısında 6.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Girit ile Çuha adası arasında 56 kilometre derinlikte olduğu belirtilen depremin Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedildiği belirtiliyor. Depremin can ya da mal kaybına yol açtığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

dpa/EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Arnavutluk'un ardından Bosna Hersek de depremle sarsıldı

Arnavutluk'u sarsan son yılların en büyük depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Saraybosna da depremle sarsıldı. (26.11.2019)  

Benzer içerik

Albanien Thumane | Schäden nach Erdbeben

Arnavutluk'un ardından Bosna Hersek de depremle sarsıldı 26.11.2019

Arnavutluk'u sarsan son yılların en büyük depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Saraybosna da depremle sarsıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ARŞİV

AP: Avrupa ülkeleri yabancı savaşçıların çocuklarını geri almalı

Avrupa Parlamentosu AB üyesi devletlere Suriye’deki Avrupa vatandaşı olan cihatçıların çocuklarını geri alma çağrısı yaptı.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  