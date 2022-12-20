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Fotoğraf: Getty Images/AFP/B. Bebek
PolitikaArnavutluk

Arnavutluk 3 Bayraktar SİHA'sı alıyor

19 dakika önce

Arnavutluk, 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'sı satın almak üzere anlaşma imzaladı. Baykar şirketi, Arnavutluk'la birlikte ihracat yapılacak ülke sayısının 27'ye ulaştığını açıkladı.

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Arnavutluk, Baykar şirketinin ürettiği TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın almak için anlaşma imzaladı. Ülkenin ilk etapta üç adet TB2 alacağı bildirildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larının ülkenin milli güvenliğine yönelik tehditlere karşı kullanılmak üzere hazır olacağını, ancak normal zamanlarda polise yardım amaçlı olarak da kullanılacağını açıkladı. Rama, TB2'lerin Arnavut topraklarının gözetimi, kenevir tarlalarının konumunun belirlenmesi ve orman yangınlarının takibi gibi alanlarda kullanılacağını kaydetti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
Arnavutluk Başbakanı Edi RamaFotoğraf: Darko Vojinovic/AP/picture alliance

Başkent Tiran'da Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'ın da katıldığı imza töreninde konuşan Rama, SİHA'ları bir savaşta kullanmayı asla arzu etmediklerini ancak SİHA'ların "her tür duruma karşı silahlı ve muharebeye hazır durumda olacağını" söyledi.

Arnavutluk Başbakanı, teslimatın tarihi ya da ek siparişlerin söz konusu olup olmayacağı konusunda bilgi vermedi. TB2'lerin kullanımı için yaklaşık 30 kişi eğitim görecek. 2009 yılında NATO üyesi olan Arnavutluk'un savaş uçağı bulunmuyor.

İhracat yapılacak ülke sayısı 27'ye yükseldi

Baykar şirketinden yapılan açıklamada da Arnavutluk ile imzalanan SİHA ihracat sözleşmesiyle TB2 SİHA'ları ihraç edilecek ülke sayısının 27'ye ulaştığı belirtildi.

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca Arnavut gençlerin teknoloji geliştirme yolculuğunu desteklemek üzere bir Bilim Merkezi kurulacağını açıkladı.

rtr,DW/BK,EC

 

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