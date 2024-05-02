Arizona parlamentosu kürtaj yasasını yürürlükten kaldırdı

Arizona eyaletinde Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da yapılan oylama ile 1864 tarihli kürtaj yasası yürürlükten kaldırılması kabul edildi.

ABD'nin Arizona eyaletinde parlamento, kürtajı neredeyse tamamen yasaklayan 1864 tarihli yasanın uygulanabileceğine hükmeden mahkeme kararını geçersiz ilan etti.

ABD'nin güneybatısındaki eyalet parlamentosunun üst kanadı olan Senato'da dün yapılan oylamada kürtaj yasasının yürürlükten kaldırılması kabul edildi. Eyalette bir hafta önce de Temsilciler Meclisi, 1864 tarihli yasanın uygulamadan kaldırılmasını kabul etmişti.

160 yıllık kürtaj yasası, tecavüz veya ensest gibi durumlar da dahil olmak üzere kürtajı yasaklıyor, sadece kadının hayati riski bulunduğu hallerde hamileliğin sonlandırılmasına izin verilmesini öngörüyordu.

Arizona parlamentosunda muhafazakâr Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluğu oluşturmasına rağmen, bazı Cumhuriyetçilerin Demokratlarla birlikte yasanın yürürlükten kaldırılması yönünde oy kullanması sonucu mahkeme kararı geçersiz sayıldı. Senato'da yapılan oylamada 14'e karşı 16 oyla yasanın yürürlükten kaldırılması kabul edildi. Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada da üç Cumhuriyetçi üye yasanın kaldırılmasından yana oy kullanmıştı.

Parlamentodaki oylamanın ardından yasanın yürürlükten kaldırılması için Vali Katie Hobbs'un kararı imzalaması gerekiyor. Hobbs'un imzası bir formalite olarak değerlendiriliyor. Demokrat Partili Hobbs, Senato'da alınan kararı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, 1864 tarihli yasanın kaldırılmasının "kadınların sağlığını korumak için şart" olduğunu vurguladı.

Kürtaj tartışması

ABD'de Yüksek Mahkeme, 2022 yılında ülke genelinde kadınların kürtaj hakkını iptal eden bir karar almış ve bu yöndeki yasal düzenlemeleri eyaletlere bırakmıştı. Yüksek Mahkeme'nin bu kararı ile bağlantılı olarak Arizona Eyalet Yüksek Mahkemesi, Nisan ayı başında 1864 tarihli kürtaj yasasının uygulanabilir olduğu hükmünü vermişti.

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için düzenlenen kampanyalarda kürtaj tartışmaları önemli bir yer tutuyor. Arizona'daki mahkemenin verdiği karar da ülkedeki kürtaj tartışmalarının alevlenmesine yol açtı.

Başkan Joe Biden ve Demokratlar, ABD'nin birçok eyaletinde yürürlüğe giren sıkı kürtaj düzenlemelerinden eski Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutuyor. Trump'ın başkanlığı döneminde Yüksek Mahkeme'ye muhafazakâr çizgide üç yargıç aday gösterilmişti.

Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan Trump ise kürtaj hakkını düzenleyen 50 yıllık yasayı iptal eden Yüksek Mahkeme'de muhafazakâr yargıçların çoğunluğu sağlamasında etkili olduğu için övünüyordu. Trump yaptığı açıklamalarda bu konuda yetkinin eyaletlerde olduğuna işaret ediyordu.

Yapılan anketlerin vatandaşların açık ara çoğunluğunun kürtajı serbest bırakan yasal düzenlemelerden yana olduğunu ortaya koyması nedeniyle Trump'ın da tutumunu değiştirmiş olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Trump, Arizona'daki 1864 tarihli yasayı çok kapsamlı olarak nitelendirerek, Arizona'daki kürtaj düzenlemesinde değişiklik yapılmasını beklediğini belirtmişti. Trump, Florida eyaletinde dün yürürlüğe giren kürtaj yasasını "çok sert" olarak tanımlamıştı.

Florida'da dün yürürlüğe giren kürtaj düzenlemesi, hamileliğin altıncı haftasından itibaren kürtajı yasaklıyor. Ancak kadınlar genellikle ilk haftalarda hamile olduklarını bilmedikleri için yasa eleştirilere neden oluyor.

AFP / JD,HT

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