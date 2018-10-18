Ara Güler hayatını kaybetti

Duayen fotoğrafçı Ara Güler, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayata 90 yaşında veda eden Güler, uluslararası alanda Türkiyeli en önemli fotoğrafçılardan biri olarak kabul ediliyordu.

Güler'in hayatını kaybettiği Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nin başhekimi Dr. Okan Özçeker yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri aktardı:

"Değerli fotoğraf sanatçısı Ara Güler, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavileri Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nde devam ederken, saat 22.10 sıralarında kalp ve solunum durması sebebiyle müdahale edilerek yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken saat 23.05'te kalp atımı ve solunumu tekrar duran Sayın Güler, yapılan tüm müdahalelere yanıt vermemiş ve saat 23.20'de vefat etmiştir. Ülkemizin, yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Güler'in cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Güler'in vefat haberinin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı fotoğrafçıya olan sevgilerini belirten ve Güler'in fotoğraflarının bulunduğu paylaşımlar yaptı.

1928'den 2018’e bir fotoğraf öyküsü

16 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'da doğan Ermeni kökenli Ara Güler, lise öğrencisiyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalıştı. Yönetmen veya oyun yazarı olmak istediği için Muhsin Ertuğrul'un tiyatro kurslarına devam etti. 1950 yılında Yeni İstanbul Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne devam etti. Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin Yakın Doğu foto-muhabirliği görevlerini üstlendi, Hayat Dergisi’nde fotoğraf bölüm şefi olarak çalıştı.

İngiltere'de yayımlanan Photography Annual, Güler’i dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. 1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" ünvanını kazandı. İsviçre'de çıkan Camera dergisinde kendisine özel bir sayı ayırdı. Fotoğrafları Kanada, ABD ve Almanya’nın da dahil olduğu birçok ülkede sergilendi.

Ara Güler

Picasso'nun 90'ıncı yaş günü için yayımlanan "Picasso Metamorphose et unite" adlı kitap için Picasso'nun foto-röportajını yaptı. İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandhi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile röportajlar yaptı ve fotoğraflarını çekti. Güler’in Türkiye ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunuyor. Güler'in fotoğrafları Köln’deki Ludwig Müzesi’nde de bulunuyor.

DW/BÜ,DÇÜ

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