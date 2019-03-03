 Araştırma: Siyaset insanı hasta ediyor | YAŞAM | DW | 26.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Araştırma: Siyaset insanı hasta ediyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre siyaset insan sağlığına zarar veriyor. Araştırmaya katılanlar en çok uykusuzluk ve mutsuzluktan muzdarip.

Symbolbild Schlaflosigkeit (Colourbox)

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre politikanın insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi var. Araştırmada özellikle ABD’deki 2016 Başkanlık seçimleri kampanya döneminin toplumu nasıl böldüğü mercek altına alındı. İngiliz YouGov kamuoyu şirketi araştırma için Mart 2017'de 800 kişiyle görüştü.

Nebraska-Lincoln Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya katılanların yüzde 40’ı politikanın kendilerinde strese neden olduğunu ifade etti. Her beş kişiden biri, politika yüzünden uyku sorunu yaşadığını vurguladı.

Araştırmaya katılanların yüzde 20’si siyasi görüş ayrılığı sebebiyle arkadaşlık ilişkisinin bozulduğunu bildirdi. Yine her beş kişiden biri siyaset nedeniyle kendini yorgun hissettiğini dile getirirken, yüzde dörtlük bir kesim ise siyaset yüzünden intihar etme düşüncesine kapıldığını söyledi. 

Sol görüşlüler daha stres altında

Bu oranın ABD’de 10 milyon insana tekabül ettiğine dikkat çeken araştırmanın sorumlusu, siyaset bilimci Kevin Smith, çıkan sonucun sağlık sisteminde gerçek bir krize işaret ettiğini belirtti. Siyaset bilimci Kevin Smith ayrıca, sol görüşlü insanların politik tartışmalar nedeniyle daha çok stres yaşadığını ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 11,5'i siyasetin beden sağlıklarına zarar verdiğini dile getirirken, yüzde 31,8’lik bir grup, medyada kendi siyasi görüşlerine aykırı fikirler savunulduğunda "delirdiğini" belirtti. Yüzde 29,3'lük bir kesim ise siyaset sebebiyle kontrolünü kaybettiğini itiraf etti.

Siyaset Bilimci Kevin Smith ve diğer araştırmacılar siyasetin insanların bedensel ve ruhsal sağlığına etkisini inceleyen söz konusu araştırmanın bir ilk olduğunu ve gelecekte bu çalışmayı, kapsamını genişleterek tekrarlamayı düşündüklerini duyurdu.

DW / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

E-sigarada akciğer hastalıkları yaygınlaşıyor

ABD’de elektronik sigara kullananlar arasında akciğer hastalığına yakalananların sayısı 500’ü aştı. Hastalığa, elektronik sigarada bulunan hangi maddenin yol açtığına ilişkin araştırmalar sürüyor. (20.09.2019)  

Araştırma: Sezaryen ile doğan bebekler daha sık hasta oluyor

Almanya’da yapılan bir araştırma sezaryen doğan bebeklerin ileri yaşlarda daha yüksek sağlık risklerine maruz kaldığını ortaya koydu. (04.09.2019)  

Çocuklar şeker sınırını aştı

Almanya’da çocuklar tavsiye edilen yıllık ortalama şeker tüketim limitini bugün itibarıyla aştı. Alman tüketici hakları derneği Foodwatch gıda endüstrisinin tutumunu eleştirdi. (12.08.2019)  

Benzer içerik

Zigarettenstummel wegwerfen

Sigara içmek sizi de gezegeni de öldürür 03.03.2019

Sigaranın sağlığa zararı konusunda yapılan uyarılar oldukça açık. Peki ya gezegenin sağlığı? Sigara izmaritleri, dünyadaki en yaygın tek kullanımlık plastik atık maddesi olarak doğayı tehdit ediyor.

Mitglieder der Turkish Medical Association (TTB) verhaftet

Türkiye’de doktor yargılamaları: "Biz bu suçu Hipokrat’tan beri işliyoruz 27.12.2018

Türkiye’de doktorlar, sağlık hizmeti sunmak istedikleri ya da barış çağrısı yaptıkları için yargılanıyor. "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" açıklaması suç sayılan doktorların ilk duruşması bugün görülecek.

Türkei Griechenland Migranten vor EU Grenze

Düzensiz göçün işlek durağı Türkiye 29.07.2019

Düzensiz göçmenlerin uğrak yerlerinden biri olan Türkiye’ye gelenlerden bazıları Avrupa’ya geçmek istiyor bazılarıysa Türkiye’de kalıyor. DW Türkçe, Türkiye’nin düzensiz göçle imtihanını mercek altına aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Greta Thunberg in den USA (picture-alliance/S. Reynolds)

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Türkiye, sera gazı emisyonunda dünyanın ilk sıralarında yer almamasına rağmen iklim aktivisti Thunberg ve arkadaşlarının BM’ye şikayet ettiği ülkeler arasında yer aldı. Nedenini uzmanlara sorduk.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  