 Araştırma: Sezaryen ile doğan bebekler daha sık hasta oluyor | YAŞAM | DW | 04.09.2019

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YAŞAM

Araştırma: Sezaryen ile doğan bebekler daha sık hasta oluyor

Almanya’da yapılan bir araştırma sezaryen doğan bebeklerin ileri yaşlarda daha yüksek sağlık risklerine maruz kaldığını ortaya koydu.

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Almanya'da yapılan bir araştırma sezaryen ile doğan bebeklerin daha yüksek sağlık risklerine maruz kaldığını ortaya koydu. Die Techniker Krankenkasse adlı sağlık sigorta kuruluşu tarafından yaptırılan araştırmanın sonuçları Berlin'de açıklandı. Buna göre sezaryen doğumla dünyaya gelen bebeklerde hafif ve orta derecede gelişme bozuklukları normal doğumla dünyaya gelen bebeklere oranla yüzde 9 daha fazla. Kronik bronşit riski sezaryen doğan bebeklerde yüzde 10 oranında, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ihtimali ise yüzde 16 oranında daha yüksek.

Araştırma için 2008 yılında dünyaya gelen yaklaşık 39 bin bebeğin 8 yaşına kadar sağlık durumları incelendi. Bebeklerin ilk birkaç yılda sık sık maruz kaldıkları 19 ayrı hastalık grubunda sezaryen doğanlarda hastalanma riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Bunlardan altısını gelişme ve davranış bozuklukları oluşturuyor.

Die Techniker Krankenkasse Yönetim Kurulu Başkanı Jens Baas çocukların yararı açısından tıbbi olarak zorunlu kalınmadıkça sezaryen doğumdan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Almanya'da yapılan tüm doğumların yüzde 30,5'i sezaryenle yapılıyor. Batı Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 27. Doğumun normal olmadığı durumlarda karın ve rahmin kesilerek bebeğin alındığı cerrahi işleme sezaryen doğum deniyor.

epd / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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