Araştırma: Koronayı atlatanlar psikolojik ve nörolojik sorun yaşıyor

İngiltere'de yayınlanan Lancet Psychiatry adlı tıp dergisinde yer alan son bir araştırmaya göre Covid-19 hastaları solunum yolu rahatsızlıkları olan diğer hastalara göre daha fazla nörolojik ve psikolojik sorunlar yaşıyor.

Araştırmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi'nden Max Taquet "Elde ettiğimiz sonuçlar beyin hastalıkları ya da psikiyatrik bozuklukların grip veya solunum yolları rahatsızlıklarına göre Covid-19 sonrasında daha sık rastlandığını ortaya koydu" dedi. Ancak araştırmada bunun nedeni tespit edilemedi.

Araştırmada çoğu ABD'de bulunan 236 bin 379 koronavirüs hastasının verileri incelendi. Hastalığı atlattıktan sonra altı ay içerisinde bu hastaların yüzde 34'ünde anksiyete bozukluğu veya ani duygu değişimleri tespit edildi.

Analiz edilen bütün hastalarda en fazla rastlanan sorunlar yüzde 17 ile anksiyete bozukluğu veya yüzde 14 ile ruh hali değişikliği. Bunun dışında hastaların yüzde 5'inde uyku bozukluğu, yüzde 2,1'inde tromboz sonucu kalp krizi ve yüzde 0,6'sında beyin kanaması tespit edildi.

Bilim insanları endişeli

Sağlık uzmanları koronavirüsü atlatan hastalarda nörolojik ve psikolojik sorunlara daha sık rastlanması konusunda endişeli. Geçen yıl aynı araştırmacıların yaptığı bir çalışmada Covid-19 geçiren hastaların yüzde 20'sinde hastalığı atlattıktan sonraki 3 ay içinde psikolojik sorun tespit edilmişti.

Oxford Üniversitesi'nden psikoloji Profesörü Paul Harrison "Bireysel olarak bu sorunların teşkil ettiği risk az olsa da bunun topluma etkisi azımsanmayacak derece" dedi.

"Daha fazla araştırma yapılmalı"

Araştırmaya katılan bilim insanları sorunların nedenlerini tespit etmek için bu konuda daha fazla araştırma yapılmasının gereğine dikkat çekti.

Geçmişte de nörolojik hastalıklar ile enfeksiyonlar arasında bağlantı kuran araştırmalar yapıldığı belirtiliyor. Ancak kapanma ve kısıtlamalar sonucu meydana gelen izolasyon nedeniyle de bazı bölgelerde psikolojik rahatsızlıkların arttığı belirtiliyor. 2020 yılı sigorta verilerine göre Bavyera'da anksiyete ve depresyon nedeniyle rapor alarak işe gitmeyenlerin sayısında artış yaşandı.

Dpa,rtr / SSB, EC

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