Araştırma: İş seyahatlerinin iptali 11 milyar euro tasarruf sağladı

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) bugün yayımladığı bir araştırma, pandemi nedeniyle 2020 yılında iptal olan iş seyahatlerinden Almanya'daki şirketlerin yaklaşık 11 milyar euro tasarruf sağladığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre birçok şirket koronavirüs salgını nedeniyle pandeminin başlangıcından bu yana daha az iş seyahati planlıyor ve bunun yerine toplantılar online olarak gerçekleşiyor.

Araştırmada, Alman Seyahat Yönetimi Birliği'nin (VDR) Eylül 2020 ile Ağustos 2021 arasında yapılan iş seyahatleri ve bunların masraflarına ilişkin olarak şirketlere yönelik 17 anketi analiz edildi. VDR'a göre şirketler 2019 yılında iş seyahatlerine toplam 55,3 milyar euro harcama yaparken bu rakam 2020 yılında 10,1 milyar euroya indi.

Ancak araştırmada, şirketlerin 45 milyar euro tasarruf sağladığı sonucunun çıkarılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Birçok şirket için iş seyahatlerinin iptal edilmesinin yeni iş geliştirme bağlamında olumsuz sonuçlarının da olduğu kaydedildi.

Şirketlerin bazıları durumdan memnun

Araştırmaya göre 2020 yılında anketlere cevap verenlerin yüzde 38,3'ü, 2021'de ise yüzde 25'i daha fazla iş seyahatine gerek olmadığını belirtti. Araştırmacılar bu durumun bazı şirketlerin iş seyahatlerinin iptal edilmesinden memnun olduğuna işaret ettiğini söylüyor.

Araştırmada iş seyahatlerinin iptalinden 2020 yılında 17,3 milyar euro tasarruf edildiği, 2021 yılında ise şirketlerin bu masraflardan 11,2 milyar euro tasarruf sağladığı belirtildi.

Sonuç olarak şirketlerin iş seyahatlerinden tasarruf etmeye devam edeceği, salgın öncesi döneme göre şirketlerin en büyük kurumsal masraf kalemlerinden olan iş seyahatlerini azaltmayı planladığı belirtildi.

AFP / SSB, JD

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