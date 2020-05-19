 Araştırma: COVID-19 tedavisinde sıtma ilacı ölüm riskini artırıyor | YAŞAM | DW | 23.05.2020

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YAŞAM

Araştırma: COVID-19 tedavisinde sıtma ilacı ölüm riskini artırıyor

COVID-19 tedavisinde hidroksiklorokin ve klorokin içeren sıtma ilacı kullanılmasının etkili olup olmadığı tartışma yaratıyordu. Yapılan bir araştırma bu ilaçların ölüm riskini yüzde 45 artırdığı sonucuna vardı.

Sıtma ilaçlarının COVID-19 tedavisinde etkili olup olmadığı tartışma yaratıyordu

Sıtma ilaçlarının COVID-19 tedavisinde etkili olup olmadığı tartışma yaratıyordu

Uluslararası düzeyde yapılan bir araştırma, COVID-19 hastalarını tedavi için kullanılan hidroksiklorokin ve klorokin içeren sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Mandeep Mehra, hidroksiklorokin ve klorokin COVID-19 hastalarına yarar sağlamadığını, eldeki bulgulara göre bu ilaçların ölüm riskini artırdığını açıkladı. Mehra, bu ilaçların kalp ritmi bozukluğu riskini de artırdığını sözlerine ekledi.

Boston'daki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Zürich Üniversite Hastanesi Kalp Merkezi tarafından ortaklaşa yapılan araştırmanın sonuçları tıp dergisi The Lancet'ta yayımlandı. Araştırmada, dünya genelinde yüzlerce hastanede tedavi gören 96 bin hastaya ilişkin veriler değerlendirildi.

Araştırmada, hastalar dört grubu ayrıldı. Bir gruba hidroksiklorokin, diğer gruba ise klorokin verildi. Üçüncü grupta hastalar her iki ilacın yanı sıra antibiyotik ile tedavi edildi. Kontrol grubu olan dördüncü grupta ise hiçbir ilaç kullanılmadı.

Araştırmaya göre, dördüncü gruptaki hastalarda ölüm oranı yüzde 9 olarak tespit edildi. Hidroksiklorokin ile tedavi edilenlerde ölüm oranı yüzde 18, klorokin verilen grupta ise bu oran yüzde 16,4 olarak kaydedildi.

Bu iki ilaç ile birlikte antibiyotik verilenler hastalar arasında ise ölüm oranının daha yüksek olduğu belirlendi. Hidroksiklorokin ve antibiyotik alan grupta ölüm oranı yüzde 23,8; klorokin ve antibiyotik alanlarda ise yüzde 22,8 oldu.

"Bilimsel kanıt yok”

Araştırmaya katılan bilim insanları, sıtmaya karşı kullanılan hidroksiklorokin ve klorokinin COVID-19 hastaları arasında ölüm riskini yüzde 45 artırdığı sonucuna vardı. Zürih Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Başhekimi Frank Ruschitzka, "Hidroksiklorokin ve klorokinin COVID-19 tedavisinde etkili olduğuna dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmuyor. Tam aksine, kalp rahatsızlıkları bulunan COVID-19 hastalarında bu ilaçların hayati tehlike yaratan kalp ritim bozukluğu gibi ağır yan etkileri olduğunu gözlemledik” açıklamasında bulundu.

Hidroksiklorokin ve klorokin içeren ilaçlar uzun zamandan beri sıtma tedavisinde kullanılıyor. COVID-19 hastalarının tedavisinde bu ilaçların kullanılması uzun süredir tartışma yaratıyordu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) sıtma ilaçlarının riskleri konusundaki uyarısına rağmen, ABD Başkanı Donald Trumpyeni tip koronavirüsten korunabilmek için hidroksiklorokin aldığını açıklamıştı.

Brezilya hükümeti de şiddetli olmayan COVID-19 vakalarında her iki maddeyi de içeren ilaçların kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.

AFP/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

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