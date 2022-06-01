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Fotoğraf: picture-alliance/dpa
SağlıkKüresel

Cep telefonu kullanımı beyin tümörü riskini artırıyor mu?

1 saat önce

Cep telefonu kullanımının beyin tümörüne neden olup olmadığı uzun süredir tartışılıyor. Yeni yapılan bilimsel bir araştırma ise cep telefonlarının beyin tümörü riskini artırmadığını ortaya koydu.

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İngiltere'de yaklaşık 25 yıldır toplanan verilere göre cep telefonu kullanımı beyin tümörü riskini artırmıyor. "Bir Milyon Kadın Araştırması" kapsamında toplanan verileri analiz eden Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, araştırma raporunu Journal of the National Cancer Institute adlı tıp dergisinde yayınladı. Joachim Schüz başkanlığındaki araştırma ekibi yayınladıkları makalede cep telefonu kullanımının beyin tümörü oluşumu riskini artırdığına dair bir dayanak olmadığını kaydetti.

1996 yılında başlatılan çalışmada yüz binlerce kadına 2001 ve 2011 yıllarında cep telefonu kullanımlarıyla ilgili sorular yöneltildi. İlk soru formunu dolduran yaklaşık 800 bin kadından daha sonra yaklaşık 3 bin 300'ünde beyin tümörü ortaya çıktı. Bu kadınların ne zamandır ve hangi sıklıkta cep telefonu kullandığının tümör oluşumunda rol oynamadığı tespit edildi.

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Cep telefonlarının diğer elektronik cihazlardan farklı olarak başa yakın olarak kullanılması yıllardır sağlık riski olarak değerlendiriliyor. Alman Nöroloji Cemiyeti de cep telefonlarının yaydığı radyasyonun hücre çekirdiğindeki genomlara zarar verecek ve kansere yol açacak boyutta olmadığını açıkladı. Telefondaki enerjinin vücut sıcaklığını artırmak bakımından yeterli olmadığı kaydedildi.

Journal of the National Cancer Institute adlı tıp dergisinde yayınlanan makalenin yazarları ayrıca radyasyonun yeni cep telefonlarında daha da düştüğünü kaydetti. Yeni cep telefonlarında aşırı kullanım sonucu maruz kalınan radyasyonun ilk iki nesil telefonların ortalama kullanımında maruz kalınan radyasyona denk olduğu belirtildi.

dpa / EC, SSB

 

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