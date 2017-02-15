Araştırma: Birçok ülkede sığınmacıların aşıya erişimi yok

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
İnsani yardım kuruluşu World Vision'ın açıkladığı rapora göre sığınmacıların birçok ülkede aşıya erişimi yok. Sekiz ülkede yapılan araştırmaya katılan sığınmacıların yarısı aşı hakkına sahip olduğunu bile bilmiyor.
İnsani yardım kuruluşu World Vision'ın yaptığı araştırmaya göre dünya genelinde birçok sığınmacının koronavirüs aşısına erişimi yok. Kuruluş sekiz ülkede yaptığı anketin sonuçlarını, Hessen eyaletine bağlı Friedrichsdorf kentinde düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Yapılan açıklamada, "Sığınmacılar yüksek enfeksiyon riskine sahip olmalarına rağmen dünya aşı hiyerarşisi listesinde en alt sıradalar" ifadesine yer verildi. Açıklamada ankete katılan bin 914 sığınmacıdan sadece bir kişinin koronavirüs aşısı olduğu bilgisi aktarıldı.
Kuruluş söz konusu anket için Brezilya, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ürdün, Peru, Türkiye, Uganda ve Venezuela'dan bin 914 sığınmacı ile görüştü. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 70'i bulundukları çevrede kendilerine yönelik bir aşı planı olduğunu duymadığını belirtti. Sığınmacıların yarısı ise aşı hakkına sahip olduklarını bile bilmediklerini dile getirdi.
Söz konusu sekiz ülkede sığınmacılar arasında aşılama oranının düşük olmasının nedeni, bu ülkelerde yeterince aşı olmamasına bağlanıyor. Sığınmacıları alan birçok ülkenin ekonomik açıdan zayıf olduğu, kendi halkını koruma baskısı ile karşıya karşıya olduğu tespiti yapılıyor. Yardım kuruluşlarının verdiği bilgiye göre dünya genelinde 40 milyon sığınmacı düşük ya da orta gelire sahip ülkelerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı yaklaşık 80 milyon.
epd / HT,ET
© Deutsche Welle Türkçe
ABD Başkanı Joe Biden düşük gelir grubundaki 100’e yakın ülke için 500 milyon doz aşı satın alarak bağışlayacaklarını açıkladı. Biden, aşı bağışının koşulsuz olduğunun altını çizdi.
Yardım örgütü SOS Çocuk Köyleri devletlerin koronavirüs aşısı kampanyalarına sığınmacıları katmadığına dikkat çekti. Açıklamada dünyadaki ülkelerin üçte birinde sığınmacıların aşılama planının dışında kaldığı belirtildi.
G7 Zirvesi yoksul ülkelere bir milyar doz aşı bağışlama konusunda anlaşma beklentisiyle başladı. İngiltere Başbakanı Johnson pandemiden çıkış bağlamında zirvenin “müthiş fırsatlar” sunduğunu kaydetti.